Quatis aguarda chegada de mais doses de vacina contra febre amarela

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Quatis informou nesta terça-feira, dia 7, que está aguardando a confirmação Estadual sobre a quantidade de doses da vacina contra a febre amarela que serão enviadas ao Município para definir o novo calendário de imunização na cidade. Segundo publicação ocorrida nesta terça no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o município está entre as cinco novas cidades fluminenses incluídas no circuito para bloqueio contra a doença. As outras quatro foram Valença, Rio das Flores, Itatiaia e Resende.

Segundo a Secretária de Saúde, Ana Lúcia Galvão, a inclusão da cidade no chamado circuito de bloqueio da febre amarela representa uma medida preventiva, uma vez que os cinco municípios inseridos hoje fazem divisa com Minas Gerais, estado que vem registrando uma grande incidência de casos da doença. No caso de Quatis, o Município se localiza próximo à cidade mineira de Passa Vinte. Agora, são 21 cidades fluminenses relacionadas pelas autoridades estaduais para promover a vacinação contra a febre amarela. Algumas delas ficam na divisa também com o estado do Espírito Santo.

Ana Lúcia explicou que, justamente pela proximidade com Passa Vinte, a Prefeitura de Quatis já vinha imunizando os moradores do município com viagens para Passa Vinte ou qualquer outra cidade mineira. Desde janeiro, quase 300 doses da vacina foram aplicadas em Quatis, na policlínica, unidade médica da rede pública onde fica o Centro de Imunização do Município. As doses estavam sendo aplicadas prioritariamente em pessoas que planejavam viajar em direção ao estado mineiro.

Ana Lúcia Galvão lembra que mesmo antes da inclusão de Quatis neste grupo de bloqueio, ocorrida hoje, a Prefeitura do Município vinha adotando medidas visando diminuir os riscos de proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus, e chikunguya (o mesmo também transmite a febre amarela). Uma destas ações é o mutirão de limpeza que vai acontecer de 13 a 20 de fevereiro, nos bairros da área urbana, visando o recolhimento de lixo, entulho e materiais propícios à formação de focos destas doenças, principalmente objetos que acumulam água parada.

VALENÇA DIZ NÃO TER RECEBIDO NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura de Valença enviou nota oficial nesta quarta-feira, dia 8, informando que a Secretaria de Saúde não foi notificada oficialmente sobre a inclusão do município na listagem de imunização preventiva contra febre amarela da Secretaria Estadual de Saúde.

Dessa forma, ficou acertado para esta quinta-feira, dia 9, uma reunião em Valença com a participação de responsáveis da Secretaria Estadual de Saúde e representantes dos cinco municípios incluídos nesta última divulgação do Estado. A Secretária de Saúde informou “que está mobilizando toda equipe para acompanhamento constante do cenário epidemiológico, visando montar novas estratégias e ampliar a atuação do município com a vacinação de toda a população”.

Ainda de acordo com a nota, “não existe a necessidade de uma corrida aos postos de saúde, pois com a resolução do Governo do Estado a campanha de vacinação será realizada pelas secretarias municipais de saúde, com apoio técnico da Secretaria de Estado de Saúde, com a recomendação que a vacinação seja realizada em até seis etapas. Existe também o alerta dentro do público-alvo, sendo fundamental que sejam observadas as contraindicações da vacina”.

