Inscrições abertas para Workshop de Dança da Casa de Cultura de Itatiaia

No dia 5 de março, das 9h às 18h30, o Ritmos Grupo de Dança, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia por meio da Assessoria Especial de Cultura, realizará um Workshop de dança com as modalidades de Jazz e Danças Urbanas.

O evento que acontecerá na Casa de Cultura irá explorar em Danças Urbanas as vertentes do Hip Hop, Jazz Funk e Breaking. Já no Jazz, os estilos trabalhados serão Jazz Dance e Swing Jazz.

– Para o bailarino é uma grande oportunidade esse workshop, pois ele vai participar de um trabalho extremamente sério e com profissionais renomados em nosso meio. Queremos começar o ano bem, com comprometimento e qualidade – destacou Jefferson Santos, Professor de dança da Casa de Cultura.

O workshop oferece três opções de pacote para os alunos interessados. Com vagas limitadas, os interessados que desejam participar deverão se inscrever e tirar dúvidas somente pelo e-mail gdritmos@gmail.com.

O workshop será ministrado por cinco renomados professores de dança do Rio de Janeiro. Dentre eles, o destaque é a Arielle Macedo que vem trazendo o poder dos palcos na modalidade de Jazz Funk que tem ganhado o coração dos bailarinos. Arielle é coreografa e bailarina da cantora Anitta, além de ser Assistente de Coreográfica da série “Mr Brau” da Globo.

Já a primeira aula do dia será de Danças Urbanas com o Raphael Russo no estilo Breaking. Ele traz em seu currículo vários festivais de dança, dos quais foi campeão, e esteve no quadro de professores de 2013 do Centro de Movimento Deborah Colker.No swing jazz o responsável pela lição será Carlos Fontinele que é professor de Jazz, Coreógrafo da TV Globo e membro da Comissão Artística no Sindicato dos Profissionais da Dança no Rio de Janeiro – SPDRJ.

O Hip Hop ficará por conta do Gustavo Américo que traz na bagagem 25 anos de experiência como profissional de dança, participações nos principais festivais nacionais (Joinville, FIH2 e RH2K) e a direção do grupo Ekeep Movin. Por fim, o Jazz Dance será ministrado pela professora Claudia Freitas que estudou no Joffrey Ballet School, em Nova York, coreografou para várias escolas de dança do Brasil e faz parte da banca de provas de jazz do Sindicato da Dança.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (PMI)

Foto: Arquivo/PMI