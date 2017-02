Municípios das Agulhas Negras são incluídos em campanha contra Febre Amarela

Tamanho do texto »

Os municípios de Resende, Quatis e Itatiaia foram incluídos nesta terça-feira, dia 7, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na zona de bloqueio contra a Febre Amarela, em conjunto com as demais cidades fluminenses que fazem divisa com o Estado de Minas Gerais. Com isso, a vacinação passa a ser recomendada para toda a população, com exceção de crianças com menos de nove meses, gestantes e idosos com mais de 60 anos que não estejam em plenas condições de saúde.

A vacina não é indicada ainda para pessoas com alergia a ovos e derivados, mães em período de amamentação, pessoas com quadros de febre aguda e portadores de doenças que causam alterações no sistema de defesa imunológica. O Ministério da Saúde aconselha que todas as pessoas que sofram de qualquer doença grave consultem um médico antes de serem vacinadas.

Em Resende, segundo nota divulgada pela Prefeitura Municipal, a campanha terá início assim que a Secretaria de Estado de Saúde enviar o novo estoque de vacinas, o que foi prometido para acontecer até a próxima semana.

Até lá, a vacinação continua a ser recomendada apenas às pessoas que vão viajar para áreas de risco (Leste de Minas Gerais e Região Amazônica, entre outros). Importante ressaltar que nenhum município do Rio de Janeiro registrou caso de contaminação de febre amarela nas últimas décadas. O estado não é classificado como região endêmica para esta doença.

Assim que receber o cronograma de entrega das doses pelo Governo do Estado, a Secretaria de Saúde de Resende divulgará a data de início da campanha de vacinação contra Febre Amarela, bem como os locais onde a mesma estará disponível.

CINTURÃO DE IMUNIZAÇÃO

Os três municípios da região, ao lado de Valença e Rio das Flores, por serem localizados na divisa com o estado de Minas Gerais, passaram a fazer parte da região indicada para vacinação de bloqueio contra a febre amarela. A orientação é da Secretaria Estadual de Saúde, com base na avaliação do cenário epidemiológico dos estados vizinhos.

O secretário de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr., adotou a medida, de forma preventiva, com a finalidade de criar um cinturão de imunização para tentar impedir a entrada do vírus no território fluminense. A resolução para a inclusão dos cinco novos municípios na região de bloqueio foi publicada nesta terça no Diário Oficial do Estado. No último dia 25 de janeiro, foi solicitada nova remessa de 350 mil doses ao Ministério da Saúde, já disponibilizada, elevando para 700 mil o total de doses de vacina contra a febre amarela para o Rio.

Desde a última semana de janeiro, 16 municípios localizados nas divisas com Minas Gerais e o Espírito Santo, indicados pela secretaria, já estão tendo seus estoques abastecidos e deram início à campanha de imunização, organizada pelas prefeituras, com base nas orientações técnicas do estado e do Ministério da Saúde.

Com a nova resolução publicada, a estratégia de bloqueio da Secretaria Estadual de Saúde amplia para 21 o total de municípios que devem ter sua população parcial ou totalmente imunizada, observando as contraindicações e outras que terão regiões específicas para vacinação, não sendo recomendada a imunização de toda a população.

Fontes: PMR e Agência Brasil

Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Vitória