Senac lança pós-graduação em Gestão de Saúde

O Senac abre inscrições para a pós-graduação lato sensu em Gestão de Saúde, no formato de Ensino à Distância (EAD), a partir do dia 2 de março, para o primeiro semestre deste ano. O objetivo é suprir a necessidade por profissionais qualificados para atender a demanda e a complexidade do setor. De acordo com a instituição, ainda que seja a distância, um dos requisitos para a inscrição é a necessidade de se realizar uma avaliação presencial semestral no polo escolhido.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site.

SETOR DE SAÚDE CRESCEU NO PAÍS

Nas últimas décadas, o setor de saúde foi um dos que mais cresceu no Brasil. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre outubro de 2015 e outubro de 2016, atividades ligadas à área mantiveram o saldo de empregos positivo em 14 das 27 unidades da Federação.

