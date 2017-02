Itatiaia abre inscrições para cursos na Casa da Cultura

As inscrições para os cursos e oficinas gratuitas da Casa da Cultura de Itatiaia abrirão a partir desta quinta-feira, dia 9. Para se inscrever, basta ir à Casa da Cultura, de 8h ao meio-dia e de 13h30 às 17h (Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro) com comprovante de residência e duas fotos 3 por 4.

A Assessoria Especial de Cultura reforça ainda que menores de idade precisam de assinatura do responsável para se inscrever. Este ano também conta com três novos cursos que serão realizados com o objetivo de formar grupos para apresentações culturais. Serão as oficinas de Quadrilha Junina, Dança Finlandesa e Coral Adulto. As datas de início e realização dos cursos podem ser consultadas na Casa da Cultura. Mais informações pelo telefone (24) 3352-2077.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação (PMI)