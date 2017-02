Cadê o dinheiro desviado da folha de pagamento da Prefeitura de Resende?

Tamanho do texto »

Depois de mais de quatro anos em que a própria Controladoria da Prefeitura de Resende constatou o desvio de recursos da Folha de Pagamento promovido por dois funcionários e a contestação destes funcionários, que alegaram não terem tido direito à defesa no inquérito administrativo, um novo processo pedindo o ressarcimento aos cofres públicos está nas mãos do juiz Marvin Ramos da 1ª Vara Cível de Resende. A ação popular foi uma iniciativa do advogado Marcelo Tavares, integrante do Comitê Pela Transparência e Controle Social de Resende e ele lembra: “Não obstante, passados quatro anos da descoberta de tal fato ainda não houve a penalização dos responsáveis pelo desvio de vultosa verba dos cofres públicos nem na seara administrativa, cível ou penal, sendo que nestas duas últimas não há qualquer procedimento judicial instaurado”.

Além dos dois funcionários, a ação prevê também responsabilizar o município e o ex-prefeito, José Rechuan Junior pela morosidade e busca de solução para um fato que foi comprovado. BEIRA-RIO ouvindo alguns funcionários é corrente a ideia de que “teve algum acordo” para tentar abafar o caso. O desvio de quase R$ 400 mil reais, na época, foi classificado como a “ponta do iceberg” sobre a manipulação de dados da folha de pagamento.

Um dos funcionários apontados, Robson Rossi Breve foi exonerado o outro, Raimundo José Destro Gomes está trabalhando no RH do Hospital de Emergência (imagem acima). “Não consigo entender isso e soube que ainda está ganhando dobrado e atendimento hospitalar, que é ilegal. Como pode uma pessoa apontada por desviar recursos de folha de pagamento ir justamente trabalhar no RH. Caiu pra cima?”, comenta um servidor que pediu para não ser identificado com medo de retaliações.

O BEIRA-RIO solicitou à Assessoria de Comunicação da Prefeitura uma solicitação sobre o que o governo atual está fazendo para ressarcir os cofres públicos e evitar novos desvios, mas até o fechamento desta matéria, a Prefeitura não enviou resposta.