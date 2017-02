Preconceito e deficiência visual. Uma realidade!

Existem diversos trabalhos na área da deficiência visual, que tratam da forma com que as famílias das pessoas cegas deveriam agir, porém, quase nada expondo o preconceito sofrido por essas famílias, quando elas decidem incentivar a autonomia de seus filhos ou parentes deficientes visuais. A psicóloga Lorelaine Caroline Sapia afirma perceber ainda na sociedade a crueldade sofrida por famílias de pessoas cegas, cujos autores de tais atrocidades não tem, nem procura ter, o mínimo de conhecimento sobre o assunto, única e exclusivamente porque não desejam sair de sua zona de conforto no que diz respeito à “normalidade”. Diz a psicóloga: “Quando as famílias apresentam seus esforços até o final para a criação de filhos autônomos, elas vão contra o movimento opressivo da massa que persistem, ainda nos dias de hoje, esconder aquilo que é considerado diferente, dessa forma veem a preparar seus filhos para viverem nesse mundo, como diferente sim, sabendo das suas reais capacidades e limitações, mas em igualdade de condições com toda essa sociedade preconceituosa.” Lorelaine fala deste assunto num vídeo e tem feito palestras para mostrar as famílias como, na prática, o preconceito pode ser enfrentado.

Fonte: Instituto Internacional da Deficiência Visual

Foto: MZPortal