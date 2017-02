Itatiaia recomenda cautela sobre vacinação de Febre Amarela

Tamanho do texto »

As notícias do surto de febre amarela que, segundo as últimas estatísticas brasileiras, apresenta o maior número de casos dos últimos 30 anos, tem preocupado a população. O Estado do Rio de Janeiro não se configura como região endêmica, porém 14 municípios da região Norte e Noroeste, próximos à divisa com Minas Gerais e Espírito Santo foram incluídos na estratégia de intensificação vacinal com o intuito de criar uma região de bloqueio contra o avanço da doença. Nessas localidades somente serão vacinados moradores das áreas rurais.

Em Itatiaia, até o momento, não há qualquer recomendação para vacinação de forma indiscriminada, uma vez que não há evidência de circulação do vírus na região, segundo a coordenadora de programas de saúde de Itatiaia, Andréa Rocha.

Andréa explica ainda que quem precisar viajar para as áreas com recomendação de vacina deve ir à Sala de Vacinação da Policlínica Municipal, no Centro, para agendar a data da aplicação. É preciso apresentar cartão de vacinação.

Sobre a doença, os sintomas iniciais incluem: febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca de 20 a 50% das pessoas que desenvolvem doença grave, podendo vir a óbito.

As cidades de recomendação de vacinação podem ser consultadas no site do Ministério da Saúde portalsaude.saude.gov.br.

Fonte: Ascom Itatiaia

Foto: ONUBR – Nações Unidas no Brasil