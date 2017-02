Crustáceos da Manguaça grava DVD e anuncia ‘Sirizada’ para o próximo dia 11

A temporada pré-carnavalesca começou com os ensaios do ‘Vai Quem Quer do Ipiranga’ que alterna ensaios no alto dos Passos e no próprio bairro, ao lado do mercado. Neste sábado o pessoal faz barulho ao lado do mercado, ocasião que aproveita para vender as camisetas do bloco.

Nessa quinta, dia 2 de fevereiro (dia de festa no mar…) o Bloco Etílico Carnavalesco Crustáceos da Manguaça, literalmente começou a colocar o bloco na rua.

Em noite especialíssima da cantora Sanny Alves, que contou com muitos convidados, aconteceu o Grito de Carnaval do Bar Atlântico. Além do seu impecável repertório de sambas e MPB, Sanny atacou de marchinhas, as tradicionais, e também composições do ‘Crustáceos’.

O objetivo foi a gravação de um DVD com algumas músicas do bloco, cuja venda servirá para bancar as despesas com a sirizada e a banda de música. Além da Sanny também cantaram Itiana Rochele, Herbert Felipe, Robson Monteiro e Tião Montanha, que é o autor da marchinha deste ano: “Siri Cabral”.

As filmagens também foram por conta do Robson Monteiro e sua equipe. O DVD estará à venda no próximo dia 11, quando será realizada a já tradicional ‘Sirizada do Crustáceos’, na Praça da Bandeira.

Como sempre a sirizada (siri e caldo) é de graça. O evento que também serve para apresentar e vender as camisetas do bloco começa pelo meio dia, e, lá para 13h30min chegam as panelas com o “bicho”. Sempre sob a chancela da chef Sonia Nogueira. E repetindo o conhecido lema do bloco: ‘Carnaval é pra brincar’. É só chegar moçada!!

TRIPA

* O Clube Finlândia realiza neste sábado, dia 4, a partir das 20h30min. O tradicional Baile Finlandês. Na programação: danças folclóricas finlandesas, danças de salão, serviço de bar, cardápio especial com produtos Berna, estacionamento além de visitação pela histórica sede social decorada com obras de artistas da colônia. Mais informações sobre o Baile Finlandês de Penedo no portal Penedo.Com

* Também neste sábado, dia 4, a já tradicional feijoada com samba, choro e MPB, no Bar Atlântico. A partir do meio dia. Uma delícia de tarde.

* Alô, alô feliz torcida Botafolgada. Depois de dois resultados pífios no campeonato carioca, os invejosos imaginavam que nossa torcida não encheria o estádio mais bonito do Rio. Pior, imaginavam que perderíamos para forte equipe do Colo Colo. Enchemos o ‘Niltão’ e ganhos do time chileno. Pra quem não sabe, o Chile segue o modelo do calendário europeu no futebol. Por isso estão no meio da temporada e na ponta dos cascos, enquanto nós estamos voltando das férias, com novas contratações etc. Time desentrosado e fora de forma. Mas vencemos mesmo assim. E na próxima quarta conquistaremos a classificação no estádio Nacional de Santiago. Pra frente Fogão !!!

ANIVERSÁRIOS

Dia 28 mudaram de idade o Carlos Eduardo Dudu, a Mayra Cristina e o Henrique Fernandes. Dia 29 o João Saboia ficou mais experiente. E nesse dia 2 inauguraram idade nova a Mary Dutra e o Stenio Cunha. Parabéns a eles e todas as felicidades do mundo.