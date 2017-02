O primeiro pet shop de Resende

Há quase 20 anos, uma loja trouxe para Resende e região o conceito de pet shop. “Na ocasião, as pessoas passaram a cuidar de seus animais com mais carinho e atenção, as pessoas estavam procurando produtos de qualidade e não encontravam em nenhuma loja existente aqui (as casas agropecuárias ou de ração). E nós fomos pioneiros no ramo de pet shop, além de sermos responsáveis pela primeira venda de ração super premium para os animais de estimação”, revela o comerciante Gustavo Marins Reeve, um dos sócio-gerentes da Casa do Bicho.

E foi assim, que em 1998, Gustavo e um colega veterinário (proprietário da Clínica Zoovet, que também anuncia no jornal BEIRA-RIO junto com a loja) trouxeram o conceito de pet shop para Resende, com uma pequena instalação na Avenida Coronel Mendes, no Manejo. Com a expansão das vendas e a intenção de oferecer uma maior variedade de produtos, a Casa do Bicho se mudou para o atual endereço, também no Manejo, há quase 13 anos. “Com o passar do tempo, o ramo que oferece produtos aos pets foi crescendo, e a gente sempre foi acompanhando este avanço, até os dias de hoje”.

A loja tem como carro-chefe a venda de medicamentos, alimentos (rações e petiscos) e acessórios para pequenos animais. Tem como maior público-alvo os donos de cães e gatos. Para eles, Gustavo destaca que a Casa do Bicho tem disponível os medicamentos anti-pulgas e carrapatos mais avançados do mercado. “Você sabia que os medicamentos utilizados para combater pulgas e carrapatos em cães e gatos mais avançado do mercado? E que eles não são de uso tópico, e sim na forma de comprimidos orais palatáveis? Pois já contamos com eles aqui”, cita.

O sócio-gerente ainda aponta os medicamentos, rações e acessórios como os mais vendidos entre os cães, e os mesmos itens mais a areia higiênica para os gatos. Fora os itens voltados para a criação de roedores, pequenas aves e peixes, como gaiolas, aquários, brinquedos e rações, além de outras seções como camas, arranhadores, bolsas e caixas de viagem, perfumaria e produtos para os donos.

O estabelecimento ainda conta com outra seção, a de banho e tosa para os cães. “Não atendemos gatos, pois como o local não é cercado, há o risco dos bichanos fugirem”, completa Gustavo.

Os produtos podem ser vendidos com desconto à vista ou parcelado de acordo com cada ítem. “Em nossa fanpage sempre estamos com várias promoções para os donos dos animais de estimação. É só conferir lá!”, completa.

A Casa do Bicho fica na Avenida General Afonseca, 1305, no Manejo. O telefone é (24) 3354-2109. E a Zoovet Clínica Veterinária fica na Rua Arthur Locher, 60, também no Manejo. O telefone é (24) 3354-4709.

