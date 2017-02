Voluntários reabrem trilha no PNI

O Parque Nacional de Itatiaia (PNI) realizou, com o apoio de 30 voluntários, um mutirão de limpeza e manutenção da trilha Ruy Braga, tradicional travessia da parte alta para a parte baixa da unidade de conservação. A trilha tem aproximadamente 22 quilômetros de extensão e, em dezembro, teve que ser temporariamente fechada ao público devido à grande quantidade de bambus e árvores que obstruíam o percurso em função da chuva.

Para realizar a limpeza e manutenção da trilha, a Câmara Temática de Ecoturismo e Montanhismo (CTME) do conselho do parque planejou e realizou a ação.

Nos dias 14 e 15 de janeiro, foram realizadas ações de limpeza e reabertura do traçado da travessia, sinalização e manutenção da captação de água do abrigo Água Branca. A liderança fico sob responsabilidade do coordenador da CTME, Eduardo Cotrim, e do coordenador de Uso Público do parque, analista ambiental Leonardo Cândido.

“O voluntariado é um valioso apoio à gestão das unidades de conservação, mas mais do que isso, promove o engajamento das pessoas com as áreas protegidas. Os parque nacionais e outras UCs só terão um futuro promissor se a sociedade conhecer e defender esse valioso patrimônio de todos os brasileiros “, disse Gustavo Wanderley Tomzhinski, chefe da unidade.

Fonte: Divisão de Comunicação Social – DCOM

Foto: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)