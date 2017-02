Último dia para confirmar matrícula em escolas estaduais

O candidato que se inscreveu na 2ª fase de matrículas pelo site Matrícula Fácil para ingressar nas escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro deve confirmar a vaga até esta sexta-feira, dia 3, diretamente na unidade de ensino na qual foi alocado. No ato da confirmação da matrícula devem ser apresentados: Carteira de Identidade ou documento original que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento); CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); Comprovante de Residência e Comprovante do Atestado com tipo do grupo sanguíneo.

A partir do dia 7 de fevereiro, a matrícula acontecerá diretamente na escola com as vagas remanescentes. A 2ª fase de matrículas ocorreu entre os dias 24 e 27 de janeiro. No total, 91.854 alunos se inscreveram, nesta etapa, para estudar em escolas públicas estaduais. As aulas começam no dia 6 de fevereiro.

Fonte: Ascom/Secretaria Estadual de Educação

Foto: Reprodução G1