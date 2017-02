Ex-funcionários estimulam concorrência no ramo de papelarias

Há 10 anos, um grupo formado por seis funcionários que trabalhavam para a filial de uma papelaria carioca, inaugurada em Resende na ocasião, pediram dispensa e juntos resolveram estimular a concorrência com o antigo emprego. Essa é a história contada por Maurício Marques Lopes, um dos proprietários da Papelaria e Livraria Campos Elíseos.

– Trabalho nesse ramo de papelarias há 20 anos, sou do Rio de Janeiro e me desloquei daqui para Resende em virtude do meu antigo emprego. E juntando a minha experiência com a de outros cinco colegas, que estão comigo até hoje, resolvemos abrir esta loja – relembra.

A exemplo da agora concorrente, Maurício e os colegas decidiram investir em uma papelaria com grande opção de materiais escolares, de escritório, armarinho, pintura/artesanato e lazer. E tudo no varejo e no atacado. “A gente sempre realiza promoções em nossa loja com produtos de preços mais acessíveis, o que ajuda nas vendas”, acrescenta.

O jornal BEIRA-RIO esteve na loja nesta quinta-feira, dia 2, ocasião em que muitos pais, acompanhados ou não dos filhos, tornam-se o principal público-alvo, pois aproveitam para comprar os últimos itens do material escolar (carro-chefe da loja). “Estamos com uma promoção para os pais, que têm 10% de desconto na compra da lista de material escolar à vista, ou eles podem parcelar em até três vezes sem juros. No caso dos livros, esse desconto é de 5% e pode parcelar em até 10 vezes também”.

Além dos pais de estudantes do ensino básico, os universitários também aproveitam para comprar materiais necessários ao que cursarão, como calculadoras científicas e livros. Fora os artesãos, artistas plásticos, profissionais do ramo de costura e o público do ramo atacadista.

Inicialmente, a loja funcionava ao lado de sua principal concorrente, que mudou de endereço e chegou a abrir uma sapataria no mesmo local. Algum tempo depois, a sapataria fechou, e há um ano a papelaria montada por Maurício e os colegas ganhou mais um espaço para expandir o negócio. “O conforto ficou ainda maior para a nossa clientela, que além de ter espaço físico maior para circular, também possibilita a ela uma maior variedade de produtos”, conclui.

A Papelaria e Livraria Campos Elíseos fica na Avenida Albino de Almeida, no Calçadão localizado no bairro que dá nome à loja, em frente à agência do Bradesco. O telefone para contato é 3354-3952.

