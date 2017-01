Prefeito de Porto Real anuncia salário de fevereiro para antes do Carnaval

O prefeito de Porto Real, Jorge Serfiotis, anunciou na quinta-feira, dia 26, a regularização do pagamento do funcionalismo municipal com a quitação da folha salarial do mês de janeiro, que deve ser feira na terça, dia 31, assim como o terço de férias dos professores, que havia ficado pendente em 2016 e o depósito do vale alimentação. “Agora vamos fazer o possível e o impossível para manter em dia e mostrar a importância que o servidor tem para a nossa Prefeitura”, disse Serfiotis, que pretende pagar a folha de fevereiro antes do Carnaval ou no máximo até a quarta-feira de cinzas, dia primeiro de março.

O anúncio do pagamento foi feito em reunião com a diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos de Porto Real e de outros servidores concursados. “Vocês são o coração da Prefeitura. Quero vocês dentro do governo, no ajudando a mudar a realidade do município”, convocou o prefeito. Serfiotis lembrou ainda que o funcionalismo de Porto Real ainda hoje tem o melhor salário da região em função de uma política de valorização contínua que implantou em seu primeiro período anterior à frente da Prefeitura, encerrado em 2012.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação da PMPR