Marinha abre inscrição para nível médio

Saiu o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. A oferta é de 1.240 vagas para candidatos do sexo masculino, solteiros, com 18 completos e menos de 22 anos no dia 1º de janeiro de 2018 e com o ensino médio completo. Os rendimentos brutos iniciais após o Curso de Formação são de cerca de R$1.900. As inscrições estarão abertas entre os dias 1º de fevereiro e 6 de março, no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou em um dos endereços de postos de inscrições divulgados no Edital. A taxa é de R$ 30.

No momento da inscrição, o candidato escolherá, em ordem de prioridade, entre três áreas para se especializar: Apoio, Eletroeletrônica ou Mecânica. De acordo com a classificação no Concurso, a opção escolhida será seguida. A primeira etapa do Concurso Público consiste em uma prova objetiva com 50 questões, sendo 20 de Ciências (Física e Química), 15 de Matemática e 15 de Português. Os primeiros colocados serão convocados para as demais etapas, entre elas, inspeção de Saúde, teste de corrida e natação. Os aprovados irão para o Curso de Formação, que também tem caráter eliminatório e classificatório.

Curso de Formação

O Curso de Formação acontecerá em duas etapas em uma das quatro Escolas de Aprendizes-Marinheiros, localizadas em Fortaleza (CE), Recife (PE), Vitória (ES) e Florianópolis (SC), durante 48 semanas, sob regime de internato. A primeira etapa é a Formação Militar-Naval, como Aprendiz-Marinheiro e a segunda, já como Grumete, o aluno fará especialização inicial em uma das três áreas escolhidas, em ordem de prioridade, no ato da inscrição. Durante esse tempo, o aluno receberá uma bolsa-auxílio de cerca de R$ 900.

Ao finalizar o Curso de Formação, o Grumete será nomeado Marinheiro.

Fonte: Marinha do Brasil