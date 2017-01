Concurso não homologado é assunto de estreia da Rádio BEIRA-RIO

Em comemoração aos 20 anos do jornal BEIRA-RIO, o veículo de comunicação que ficou todo esse tempo conhecido por sua atuação no jornalismo político em Resende estreou a sua programação da rádioweb, nesta segunda, dia 30, Rádio BEIRA-RIO, de segunda a sexta, das 8 às 11h, com os programas “Comando da Cidade”, com a apresentadora Ana Lúcia Corrêa de Souza (foto acima), e “Papo de Mulher”, com Solange Farias.

Na abertura da programação, Ana Lúcia – com o mesmo formato de programa já conhecido do público desde os anos de 1990 até agosto de 2016 – recebeu um grupo de cinco profissionais aprovadas (foto principal) no concurso público da Prefeitura de Resende (Edital 003), que até o momento não foi homologado e não conseguem uma resposta do governo Diogo Balieiro Diniz (PSD). O tema virou assunto no grupo Bom Dia Resende, nas redes sociais.

Em seguida, a radialista Solange (foto ao lado) estreou seu programa, com uma entrevista especial com a presidente da ONG Avas, Ângela Campos, que falou sobre a organização que administra há 37 anos, no bairro Paraíso, e que tem prestado serviços a Resende e municípios vizinhos. Os dois programas ainda apresentarão novas atrações durante a semana. Em breve com novos programas e quadros, inclusive com um quadro que falará sobre o mundo pet, que será apresentado pela jornalista Loliza Domingues.

Ao entrar na página do jornal, clique no player que está localizado antes do título. Caso não ouça imediatamente, procure maximizar o player. Depois pode voltar apertando o “Esc”. Faça o teste, e caso ainda não tenha retorno, entre em contato pelo (24) 3354-7957.

Fique na rádio BEIRA-RIO.