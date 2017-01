Associação de Moradores do Primatoya apresenta nova diretoria em assembleia

Tamanho do texto »

Foi eleita em 8 de janeiro deste ano a nova diretoria da Associação de Moradores do Primatoya (Jardim Primavera e Toyota). E neste último domingo, dia 29, foi realizada a assembleia de apresentação dos membros e o debate de vários assuntos relacionados aos bairros da região, na sede da associação.

Para a nova diretoria foi eleita a presidente Cláudia Santos da Silva Santos (foto), que falou sobre as principais necessidades da comunidade. “Uma de nossas primeiras providências foi entrar em contato com a Superintendência de Saúde para alertar sobre a questão do descarte do lixo junto aos moradores, uma vez que estão fazendo isso nas ruas e o acúmulo de entulho é muito grande”, explica.

Outro problemas destacados por Cláudia que serão discutidos com os moradores são o atendimento no posto de saúde da região e a falta de uma quadra para o lazer local, um problema que incomoda a comunidade desde o governo Silvio de Carvalho, quando o local deu lugar para a construção de uma estrada de acesso à fábrica da Votorantim.

A presidente foi eleita para um mandato de dois anos, porém, segundo ela, o estatuto teria sido modificado, prevendo na verdade quatro anos de mandato. “Recebemos esse estatuto novo há pouco tempo, ainda vamos nos reunir para definir esse detalhe”, acrescenta.

Na mesma assembleia, a população presente à sede aproveitou para expor às autoridades presentes os problemas que os dois bairros sofrem. A falta de organização da festa realizada pela associação, as cobranças abusivas das contas por parte da concessionária Águas das Agulhas Negras e o corte de árvores que estaria sendo feito de forma indiscriminada, foram lembradas.

O evento contou apenas com a presença de dois vereadores na assembleia, Reginaldo Engenheiro Passos (PSB) e Caio Sampaio (Rede), que sentados junto à mesa diretora, ouviam as reivindicações dos moradores.

Confira abaixo a relação dos membros da diretoria:

– Presidente: Cláudia Santos da Silva Santos

– Vice-Presidente: Flávio Marconde

– 1ª Tesoureira: Roberta Maria Cardoso

– 2ª Tesoureira: Elisa Emiliano

– Secretária: Elisa Picoli

– Diretoras de Serviço Social: Irene Nogueira dos Santos e Hermínia Rodrigues

– Diretor de Esportes: Edson de Paula Carvalho