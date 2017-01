Alagamentos na Travessa dos Pracinhas seguem sem solução

Em novembro de 2013, o jornal BEIRA-RIO publicou uma matéria sobre o drama do aposentado José Rodrigues Ferreira, que morava na Travessa dos Pracinhas há quase 40 anos e há seis lutava junto à Prefeitura de Resende para ver solucionado o problema das enchentes no local, provocadas por execução errada de uma obra na rede de esgoto entre os bairros Manejo e Liberdade, ainda no governo de Augusto Leivas (1993-1996), além da falta de manutenção em um terreno localizado no final da travessa, e que prosseguem ainda hoje sem o problema corrigido.

Infelizmente, o aposentado morreu há um ano e meio, e não conseguiu ver as melhorias. Os familiares, no entanto, compraram a causa de José e seguem reclamando da falta de limpeza e manutenção do valão localizado em um terreno da Prefeitura, e da incerteza de quando acontecerá a obra que poderia resolver o problema enfrentado por toda a vizinhança.

– Na ocasião do governo do Leivas, fizeram uma galeria para passar todo o sistema de esgoto daqui dos bairros Manejo e Liberdade, até onde fica o Parque das Águas (no bairro Jardim Jalisco). Só que a partir da Rua Riachuelo, a manilha utilizada é antiga e tem um tamanho menor (1,5m x 2m) do que o colocado no início da galeria (1,80m x 2m). E pra piorar ainda mais o problema, um vizinho nosso cercou o terreno de servidão (da prefeitura) localizado atrás da travessa e construiu uma casa exatamente em cima de onde passa a galeria, fora que o terreno é cheio de lixo, matagal e entulhos e ninguém limpa – revela o industriário Reginaldo da Silva Ferreira.

A combinação entre esses dois problemas provocou mais um alagamento na rua, registrado por Reginaldo foi responsável por mais um alagamento provocado pela forte chuva que caiu na tarde de domingo passado, dia 22. “A água entrou aqui na varanda da casa de minha mãe (a dona de casa Maria Aparecida Ferreira, viúva de José) e alcançou a metade da altura da tábua de contenção, e assim mesmo tivemos que colocar um pano pra secar por dentro da casa, pois estava vazando água por baixo da tábua, nas outras casas também costuma alagar”.

A água deixou marcas nas paredes da casa de Maria Aparecida, o que obrigou um irmão de Reginaldo a retocar a pintura há poucos dias. “Na casa verde que fica de frente pra nossa costuma alagar mais (onde o jornal entrevistou em 2013 a aposentada Ilma de Paula Silva), fora que os vizinhos que moram colados no terreno murado também sofrem muito com as infiltrações”, aponta Reginaldo.

Questionado se a família entrou em contato nos últimos três anos após a entrevista realizada com o aposentado, Reginaldo explica que não conseguiu pegar todos os registros de protocolo feitos na prefeitura. “Não sabemos se foram perdidos no tempo depois que o meu pai morreu ou se ficaram com uma irmã, mas não consigo fazer contato com ela. Continuamos a procurar a prefeitura e dessa vez irei pedir o histórico de protocolos”, cita.

Na ocasião da matéria realizada em 2013, o jornal BEIRA-RIO encontrou um dos protocolos, feito por José (nº 24.302/12). Aproveitando a informação, o jornal entrou em contato com a Prefeitura de Resende para saber como está sendo solucionado tanto o problema da galeria quanto do terreno de servidão, mas até o momento aguarda resposta.

