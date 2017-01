Morre a mulher do ex-prefeito Noel de Oliveira

Será enterrado neste domingo, dia 29, a partir das 17h, no Cemitério Municipal Senhor dos Passos, em Resende, o corpo da aposentada Ruth Jesus de Oliveira (foto), de 85 anos. Ela era casada com o ex-prefeito Noel de Oliveira (PDT) há 63 anos.

Segundo a família, Ruth era natural de Lambari e passou a adolescência em São Lourenço, ambos os municípios no Sul de Minas Gerais. Ela conheceu o marido, enquanto visitava uma irmã que morava em Resende. Chegou a trabalhar como telefonista, mas largou o emprego ao se casar com o ex-prefeito.

– Enfim ela cumpriu sua missão aqui na Terra, se dedicou a cuidar de toda a família, dos filhos e dos netos”, relembra o genro de Ruth, o administrador de empresas Manoel Neto.

A aposentada lutava contra um câncer de mama, e morreu de insuficiência respiratória aguda por volta das 7h45, no Hospital Samer. Seu corpo está sendo velado no Plenário da Câmara, na Rua Padre Couto, 10, no Centro. Deixou quatro filhos e seis netos.

Em virtude da morte de Ruth, a Prefeitura de Resende decretou luto oficial por três dias.

Fotos: Reprodução do Facebook