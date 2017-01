Casal é preso no Fórum de Resende

A Polícia Militar prendeu em flagrante um casal dentro do Fórum de Resende na última quinta-feira, dia 26, quando os dois tentavam entrar com arma e munição. A munição foi detectada pelo equipamento de raio-x da entrada de acesso ao fórum dentro de uma bolsa preta que estava com os envolvidos. Os PMs, chamados pelos seguranças, deram voz de prisão aos suspeitos, Everaldo Soares de Souza (foto), e a mulher dele Ana Paula Eugênio da Silva de Souza.

Encaminhados para delegacia, o casal, que foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e munição, confessou que teria ido ao fórum para acompanhar um processo criminal no qual o homem estaria respondendo.

Segundo informações do jornal Diário do Vale, Everaldo seria um dos líderes das manifestações que estão sendo realizadas contra o aumento da passagem de ônibus intermunicipal, determinado pelo governo do Estado. Na terça-feira, dia 24, ele teria participado do ato realizado no distrito de Lídice, em Rio Claro, onde os manifestantes interditaram um trecho da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), que liga Barra Mansa a Angra dos Reis.