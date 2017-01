Ficou com saudade? BEIRA-RIO de Portas Abertas está de volta!

Tamanho do texto »

O tradicional encontro promovido pela equipe do jornal BEIRA-RIO está de volta. Depois de um retorno em outubro de 2016, o BEIRA-RIO de Portas Abertas acontece mais uma vez neste domingo, dia 29, com mais uma manhã de café e muito bate-papo com a editora-chefe Ana Lúcia Corrêa e a editora assistente Loliza Domingues.

Não esqueça! O encontro será das 9 às 12h, na sede do BEIRA-RIO, na Praça Oliveira Botelho, 24, no Centro Histórico de Resende.