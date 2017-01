Limpeza de bueiros para prevenir enchentes

A Prefeitura de Resende informou que começou nesta quinta-feira, dia 26, as obras de desobstrução dos bueiros e ralos da cidade, a fim de evitar os alagamentos e enchentes trazidos pela chuva que cai nos meses de verão, e que atormentam os moradores em diversos bairros de Resende. Os trabalhos começaram no bairro Manejo, ao longo da Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes.

A escolha do local levou em conta o fato da avenida ser considerada um dos pontos mais críticos do município, mas o serviço também será estendido a outros bairros como a Morada da Barra, conforme adiantou o prefeito Diogo Balieiro, em nota enviada pela Assessoria de Comunicação.

— Este serviço é tão importante quanto a operação Tapa-Buracos. Contratamos, após superar alguns entraves burocráticos, um moderno equipamento que suga a sujeira, limpando as bocas de lobos e possibilitando o escoamento de água da chuva. Existem alguns locais como a Morada da Barra, no qual os problemas são também estruturais, relacionados ao mau dimensionamento da rede pluvial. Para esta região, além do trabalho de desentupimento, já estão sendo viabilizadas outras medidas que visem encerrar esse grave problema, informou.

O secretário municipal de Obras, Marco Antonio Paiva, acredita que o lixo e os entulhos são as principais causas de entupimentos das redes pluviais da cidade. Ele pede à população que evite descartar esses materiais em vias públicas: “A população deve ajudar a manter as ruas limpas, pois, o lixo que muitas vezes é descartado nas vias públicas entope os bueiros e ocasiona alagamentos em épocas de chuva”.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação (PMR)