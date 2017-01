Dona Marisa Letícia e a barbárie dos últimos dias

O Papa Francisco disse nessa terça-feira, dia 24, que o cristão que desejou a morte de dona Marisa Letícia, esposa do Lula, não precisa mais frequentar igrejas católicas.

Dona Letícia, como se sabe, sofreu um AVC e está internada. Nas redes sociais – abrigo de vida inteligente, mas ao mesmo tempo, reduto de raivosos neonazistas, desinformados, inocentes úteis e coisa pior – alguns internautas desejaram a morte da ex-primeira dama.

Dona Marisa Letícia foi uma primeira-dama discreta, trabalhou silenciosamente em complemento às ações do marido em favor dos menos assistidos desse país. Nunca foi de querer aparecer.

Até entendendo o ódio de classe contra Lula. O mundo é dividido, a grosso modo, entre aqueles que só pensam em si (na sua família ou no seu grupo) e os que defendem uma vida mais digna aos menos afortunados. Mas daí a odiar por tabela a mulher dele, passa dos limites da ignorância. Essa gente não perde muito para os animais irracionais.

É mais ou menos a mesma gente, que sem coisa mais útil a fazer, vai às redes sociais criticar a magreza de Romário, por exemplo. O ex-excepcional jogador de bola e atual vacilante senador tem todo o direito de expor sua magreza, explicada como resultado de uma cirurgia para tratar o diabetes.

Que fosse até Aids! O que as pessoas tem a ver com a feiura do ex-atleta? Percebe-se que o constante exercício de um pensar superficial tem levado muita gente à exacerbação do exibicionismo nas redes sociais. O que se traduz em expor suas próprias fraquezas e iniquidades.

O Brasil, o maior país cristão do planeta, assiste a erosão das bases seculares dessa crença. “Uma fé que não tem solidariedade é uma fé morta”, diz o Papa Francisco, que manda ainda um recado direto a essa gente:

“Você pode ir à missa aos domingos, mas, se não tem coração solidário, se não sabe o que acontece em sua cidade, a Fé, ou está doente ou está morta”. Falou Papa!!

