Sangue novo na Justiça do RJ: grupo de juízes tem em média 30 anos

Tomaram posse nesta terça-feira, dia 24, os 18 novos juízes do Rio de Janeiro. Desses profissionais que foram aprovados no 47º Concurso para Ingresso da Magistratura, apesar da média de idade dos magistrados mais jovens estar na casa dos 30 anos (pouco menor que a média de 31 anos de anos anteriores), há uma diferença grande para os mais novos, que estão com 26 anos (o juiz mais velho tem 38 anos), segundo perfil traçado pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj).

Outras curiosidades do perfil mostra que a pluralidade de perfis e a igualdade de gêneros também chamam a atenção (50% das vagas foram preenchidas por mulheres, número acima da média nacional), e que os juízes representam quatro das cinco regiões do Brasil, de oito estados diferentes (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia e Distrito Federal). Veja abaixo um pequeno perfil dos aprovados:

Aline Dias

Idade: 30 anos

Onde se formou: Universidade Federal do Amazonas

Função Anterior: Juíza Substituta do Tribunal de Justiça da Paraíba

Cidade Natal: Porto Velho/RO

Estado civil: Casada

Hobbies: Ler livros não jurídicos, assistir filmes e séries

Esporte: Corrida

Cidade atual: João Pessoa/PB

Vitor Porto

Idade: 28 anos

Onde se formou: UFRJ/FND

Função anterior: Defensor Público

Cidade natal: Rio de Janeiro/RJ

Estado civil: Solteiro

Hobbies: Leitura e viagens

Esportes: Academia

Cidade atual: Curitiba/PR

Priscilla Macuco Ferreira

Idade: 30 anos

Onde se formou: Universidade Federal de Santa Catarina

Função anterior: Assessora Jurídica na Procuradoria da República em Santa Catarina

Cidade natal: Joinville/SC

Estado civil: Solteira

Hobbies: Leitura, cinema e viagens

Esportes: Pilates

Cidade atual: Florianópolis/SC

Carolina Dubois Fava de Almeida

Idade: 29 anos

Onde se formou: Universidade de São Paulo (USP)

Função anterior: Assistente jurídico do Desembargador Luiz Toloza Neto no TJ-SP

Cidade natal: São Paulo/SP

Estado civil: Casada

Hobbies: Viagens

Esportes: Esportes em geral

Cidade atual: São Paulo/SP

Eduardo Mendes Satte Alam Gonçalves

Idade: 32 anos

Onde se formou: UFRJ

Função anterior: Especialista em Regulação de Aviação Civil da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Cidade Natal: Rio de Janeiro/RJ

Estado civil: Casado (esposa grávida da primeira filha)

Hobbies: Música e cinema

Esportes: Vôlei de praia, natação no mar e tênis

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Flávio de Almeida Souza Batista

Idade: 27 anos

Onde se formou: Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

Ocupação Anterior: Advogado

Cidade Natal: Rio de Janeiro/RJ

Estado civil: União estável

Cidade atual: Valença/RJ

Michele Vargas

Idade: 29 anos

Onde me formei: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Função anterior: Servidora pública efetiva do Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Cidade natal: Brusque/SC

Estado civil: Solteira

Cidade atual: Florianópolis /SC

Gabriel Almeida Matos de Carvalho

Idade: 26 anos

Onde se formou: UERJ

Função anterior: Procurador Municipal / Advogado

Cidade natal: Rio de Janeiro/RJ

Estado civil: Solteiro

Hobbies: Leitura

Esportes: Tênis e academia

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Bruno Pinto

Idade: 31 anos

Onde se formou: Universidade Estácio de Sá

Função anterior: Advogado

Cidade natal: Nasci em Brasília, mas resido no Rio de Janeiro há quase 30 anos

Estado civil: Solteiro

Hobbies: Viajar, reunir os amigos, praia e assistir os jogos do Flamengo

Esportes: Futebol

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Adriano Santos

Idade: 26 anos

Onde formou: UFU – Universidade Federal de Uberlândia

Função anterior: Oficial de Apoio Judicial no TJMG e advogado

Cidade natal: Monte Carmelo/MG

Estado Civil: Solteiro

Hobbies: Tocar piano e ouvir música

Cidade atual: Uberlândia/MG

Camila Rocha Guerin

idade 30 anos

Onde se formou: UNESP – Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho – FHDSS (Faculdade de História, Direito e Serviço Social) – Campus de Franca-SP. Pós graduação em Contratos e Responsabilidade Civil também na UNESP

Função anterior: Analista de promotoria das Execuções Criminais da Capital – Ministério Público do Estado de São Paulo

Cidade Natal: Itumbiara/GO

Estado civil: Solteira

Hobbies: Cinema (filmes e seriados)

Cidade atual: São Paulo/SP

Anderson Paiva

Idade: 30 anos

Onde se formou: UFRJ

Função anterior: Delegado

Cidade natal: Rio de Janeiro/RJ

Estado civil: Solteiro

Hobbies: Yoga

Esportes: Kickboxing e jiu-jitsu

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Letícia de Souza

Idade: 28 anos

Onde se formou: UERJ

Função anterior: Defensora Pública de São Paulo

Cidade natal: Niterói/RJ

Estado civil: Solteira

Cidade atual: São Paulo/SP

Francisco Posada

Idade: 26 anos

Onde se formou: UFRJ

Função anterior: Advogado

Cidade natal: São Bernardo do Campo/SP

Estado civil: Solteiro

Hobbies: Viajar e ir a restaurantes

Esportes: jogar tênis

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Patricia Drumond

Idade: 36 anos

Onde se formou: Universidade Cândido Mendes

Função anterior: Promotora de justiça/ juíza leiga/ advogada

Cidade natal: Rio de Janeiro/RJ

Estado Civil: Casada

Esportes: Corrida e musculação

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Melina Becker

Idade: 34 anos

Onde se formou: Uniceub – Brasília /DF

Função anterior: Procuradora da Fazenda Nacional

Cidade natal: Porto Alegre/RS

Estado civil: Solteira

Hobbies: Cinema, leitura e dança

Esportes: Corrida

Cidade atual: Brasília/DF

Aline Pessanha

Idade: 37 anos

Função anterior: TJ-RJ (assessora do Des. Bernardo Garcez – 10ª CC)

Cidade natal: Rio de Janeiro/RJ

Esportes: Natação.

Cidade atual: Rio de Janeiro/RJ

Alexandre Rodrigues de Oliveira

Idade: 38 anos

NOVOS JUÍZES PARTICIPARÃO DE CURSO NA EMERJ

O 47º Concurso de Ingresso na Magistratura teve quase 8 mil inscritos e começou em fevereiro de 2016, com prova objetiva (primeira etapa); duas provas escritas (segunda etapa); inscrição definitiva, avaliação física dos candidatos com deficiência, exame de sanidade física e mental, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa e investigação social (terceira etapa); uma prova oral (quarta etapa); e avaliação de títulos (quinta etapa). O resultado final foi anunciado em dezembro.

Depois da posse, os novos juízes participarão do Curso de Formação de Magistrados, na Emerj (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro), com carga horária de 480 horas-aula, distribuídas em quatro meses. As aulas serão divididas em partes teóricas (presenciais e online) e práticas (em Varas Cíveis, Criminais, de Família, de Fazenda Pública, e em Juizados Especiais, no exercício efetivo da judicatura, como juízes auxiliares, sob a orientação dos juízes titulares).

Fotos: Assessoria de Imprensa/PJERJ

Fonte: Amaerj