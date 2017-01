Um mercadinho que cresceu com o bairro e o município

Há 24 anos, nascia um pequeno negócio no bairro Paraíso, em Resende, aberto por José Lúcio da Silva, o Dudu (o apelido foi dado na infância por uma irmã). “No começo, eu havia aberto uma pequena mercearia na Rua Duque Costa (no bairro Cabral). Lá, eu fazia o atendimento atrás de um balcão, só que depois o negócio cresceu tanto que resolvi transformar meu estabelcimento em um mercado”, revela Dudu.

Foi então, que no final da década de 1990, o comerciante adquiriu um espaço maior, na Rua João Cabral Flecha. E o armazém passou a se chamar Mercadinho do Dudu. Com as mudanças, além de administrar o seu negócio, Dudu tem trabalhado no caixa do estabelecimento, atendendo a clientela. Ele fala da receita para o sucesso do mercadinho. “Isso tudo foi possível graças a minha dedicação, em trabalhar bastante, ter vontade de vencer”, revela.

Com o passar dos anos, Dudu também se beneficiou do crescimento econômico experimentado por Resende e pelo fato do bairro Paraíso estar na rota de entrada da cidade: após o surgimento de seu estabelecimento, Resende ganhou um rodoshopping localizado a poucos metros, quase na mesma época que virou mercadinho, e mais recentemente tornou-se vizinho de um novo empreendimento imobiliário, o que ajudou no aumento de sua clientela. Outro fator que contribuiu para o crescimento do mercadinho foi adotado pelo próprio Dudu.

– Muita gente vinda de outros bairros e cidades passaram a comprar aqui graças ao fato de trabalharmos com todos os tipos de cartões de crédito, vale-alimentação e vale-refeição, fora as promoções realizadas diariamente em nossa loja – diz o comerciante, que tem aos domingos o dia de maior movimento em relação aos clientes.

O mercadinho conta com vários carros-chefes, segundo Dudu. “Aqui temos o pão quentinho que é vendido logo de manhã cedo, a carne fresca do açougue, as bebidas bem geladas (cervejas e refrigerantes) e uma grande variedade de mercadorias vindas dos produtores do estado do Rio e da região”.

O Mercadinho do Dudu funciona de segunda a sábado, das 7 às 21h, e aos domingos, das 7 às 14h, e fica na Rua João Cabral Flecha, 356, no bairro Paraíso. O telefone para contato é (24) 3355-6621.

