Moradores já pediram providências contra poluição sonora, mas até agora nada!

Tamanho do texto »

Há aproximadamente um ano e meio, moradores vizinhos do galpão localizado na Rua Narcisa Amália, 299, no bairro Vila Santa Cecília (Manejo), em Resende, sofrem com o barulho constante de marteladas e de materiais sendo serrados dentro do imóvel, além de outros incômodos. E por mais que denunciem o caso às autoridades, ainda aguardam um retorno sobre as providências a serem tomadas. Apesar do proprietário alegar que é apenas a construção de um galpão para armazenagem de material, a vizinhança tem vídeos gravados da movimentação como se fosse uma serralheria, inclusive com o barulho que tem tirado a tranquilidade dos moradores.

Um dos vizinhos mais prejudicados é o aposentado Carlos Francisco de Moraes, que mora ao lado do galpão (foto). “O barulho aqui costuma me deixar muito estressado, e como sou hipertenso, já cheguei a ser levado a um posto médico depois que minha pressão subiu. Eles devem usar máscara pra pintar o galpão, mas minha empregada, que é alérgica a cheiro de tinta e não tem como se proteger do cheiro, teve que ir para o hospital”, revela.

O aposentado não é o único que tem reclamado dos transtornos. “Além do barulho, que é insuportável, e do cheiro forte de tinta usado para a pintura da obra que eles dizem estar fazendo, sempre que tenho que limpar a casa, encontro os móveis e o chão cobertos com uma poeira preta e nojenta”, reclama a aposentada Nildete da Cunha Nunes.

De acordo com os vizinhos, a rua tem em sua maioria moradores idosos, alguns deles já doentes, acamados ou afastados do trabalho. Os mesmos contam que ao questionar os responsáveis pelo local, sempre tinham a mesma resposta: está sendo feita uma obra. Mas Nildete questiona a demora na realização da mesma, e acredita que o local esteja sendo utilizado para outra finalidade.

— Agora em janeiro é que deu para ver algum avanço na construção do galpão, pois até o mês passado só dava para ouvir os barulhos (de marteladas e serragem de alumínio) e não parecia ter nada lá dentro sendo feito na obra. Acredito que isso aconteceu depois que denunciamos o caso ano passado no Ministério Público.

Antes do MP, os moradores também já haviam denunciado o caso duas vezes na Fiscalização de Posturas, a primeira em outubro de 2015, quando o órgão informou em documento que estava restrito a “limitar o horário de funcionamento, de acordo com o Código de Posturas, afim de preservar o bem estar da vizinhança, bem como coibir possível perturbação do sossego que pode ser oriunda dos maquinários utilizados para a obra em tela (…)”, uma vez que a Prefeitura de Resende já havia autorizado a obra segundo o documento.

Este ano, com a persistência do barulho, os vizinhos entraram com outro processo no mesmo órgão (Processo 179/2017). Procurado por eles, o jornal BEIRA-RIO esteve no local esta semana para conhecer o galpão, que se encontrava silencioso, vazio e fechado. “Ontem (segunda-feira, dia 23), na parte da tarde os funcionários e o proprietário do galpão estavam retirando alguns objetos de dentro do imóvel”, disse Nildete.

— Tem um pessoal que costuma passar aqui na rua que nos informaram sobre a possibilidade do proprietário terminar a obra e abrir uma serralheria de esquadrias de alumínio no lugar. Se isso acontecer, será um transtorno ainda maior para a gente – conclui Carlos.

O jornal entrou em contato com o empresário Carlos Fontes, um dos proprietários da obra, que negou a intenção de fazer uma serralheria no local. “Volto a dizer mais uma vez para todos que não funcionará nenhuma serralheria no local, apenas um depósito para armazenamento de vidro e alumínio temporários da minha loja, e a obra está legalizada e com alvará”, justifica o proprietário.

O BEIRA-RIO entrou em contato com a Prefeitura de Resende, que até o momento não respondeu aos questionamentos dos vizinhos da obra sobre alvará e a construção no local.