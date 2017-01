Estado abre vagas para segunda fase de matrículas no Ensino Médio

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) está dando mais uma chance para aqueles que desejam estudar na rede pública de ensino e abre, nesta terça-feira, dia 24, até sexta-feira, dia 27, a segunda fase de matrículas.

Nessa etapa, será considerada a ordem da inscrição. Os dias 24 (a partir das 8h) e 25 de janeiro serão exclusivos dos candidatos que não foram alocados na primeira fase da matrícula. Já os dias 26 (a partir das 8h) e 27 de janeiro serão destinados àqueles que não se inscreveram anteriormente e aos que não confirmaram a reserva de vagas.

Após efetuar a inscrição pela internet, que deverão ser realizadas pelo site Matrícula Fácil, o candidato deverá confirmar a vaga, de 1º a 3 de fevereiro, na unidade na qual foi alocado e apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade ou documento original que a substitua (Certidão de Nascimento ou Casamento); CPF, se possuir; Histórico Escolar ou Declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso), na forma prevista no § 3º, do art.18; Comprovante de Residência e Comprovante do Atestado com tipo do grupo sanguíneo e o Fator Rhesus (fator RH), conforme disposto na Lei nº 6.683 de 15 de janeiro de 2014.

A partir do dia 7 de fevereiro, a matrícula acontecerá diretamente na escola com as vagas remanescentes. A primeira fase das pré-matrículas ocorreu no período de 24 de novembro a 22 de dezembro de 2016. No total, 240.792 novos alunos se inscreveram para estudar nas escolas da Seeduc.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social