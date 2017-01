Interrupção no abastecimento de água no centro de Resende

A concessionária Águas das Agulhas Negras informa que, devido a uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) 31 de Março, alguns bairros podem ter o abastecimento comprometido no próximo domingo, dia 22, das 7 às 17h.

Em virtude dessa manutenção, a concessionária pede aos moradores dos bairros Santo Amaro, Vila Adelaide, Vila Elizabeth, Alto dos Passos, Vila Moderna, Centro Velho, Lavapés, Morro do Batista, Morro do Querosene, Surubi Velho, Surubi Novo, Alto do Surubi, Parque Castro Silva, Vila Verde, Vicentina I e II, atendidos pela ETA, que moradores usem água de forma consciente nesse período.

Solicitações de carro-pipa e demais serviços serão atendidas pelo Disque 115 ou pelo telefone (24) 3354-9115.

