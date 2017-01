No dia de hoje e por muitos dias

Tamanho do texto »

No dia de hoje e por muitos dias em todos os veículos de comunicação do país o que mais ouviremos falar será da morte do Ministro do Supremo Teori Albino Zavascki, aos 68 anos, e das circunstâncias que a cercam, bem como dos fatores que contribuíram direta ou indiretamente.

Como o ministro era o relator da operação Lava Jato no STF, portanto responsável pelos casos relacionados ao maior escândalo de corrupção da história recente do país,

várias conjecturas sobre seu desaparecimento serão oferecidas sem economias. Não vai faltar quem ligue um fato ao outro, quem relacione um acontecimento a esse ou formule incontáveis teorias conspiratórias ou não.

Pouco se dirá sobre outras pessoas que também foram vitimas do trágico acidente. Nas primeiras notícias, a informação que temos são: o piloto Osmar Rodrigues e Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono da aeronave e do grupo Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras, além de outras duas passageiras ainda não identificadas. E que vão demorar a ser identificadas, pelo visto

Rogo para que não apareçam fotos das vitimas, mas em tempos de sociedade do espetáculo, acho muito pouco provável não dar de cara com uma ou outra por aí; lamentavelmente. Essa é uma das principais faltas de respeito que anda permeando a pós modernidade. Tudo se registra, tudo se expõe, tudo se veicula. O espetáculo da exposição vai além do respeito pelo outro, pela família do outro ou da própria sociedade. Banalizamos tudo, afinal. E nos tornamos insensíveis.

Na minha opinião todo o respeito que pudermos demonstrar vai muito pouco. Por causa desse acidente, famílias estão enlutadas. Filhos perderam seus pais. O país está perplexo.

Independente do motivo, das causas, vidas se perderam e isso é o que deve em primeiro lugar nos consternar. Perder a capacidade de saber que outras pessoas sofrem por perdas é perder a capacidade humana de acolhimento, de empatia, de solidariedade.

Ângela Alhanati

contato@angelaalhanati.com.br

Livre pensadora exercendo seu direito à reflexão