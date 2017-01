O que você não lê normalmente em nossa Mídia Comercial

A Globeleza não está nua. Por que?

Há uma indisfarçável onda de falso moralismo campeando no país, ou de um moralismo pregado por gente sem moral. “A emissora dos Marinho não ficou fora dessa”, pensei.

Lendo Artigo da xará Laís Gouveia, no Portal Vermelho, a respeito da Globeleza não aparecer pelada dessa vez, senti uma aragem estimulante e quase acreditei piamente que até a ‘poderosa’ recua frente a alguma pressão popular.

Ou isso seria apenas mais um surto do tal falso moralismo ? Leiam o artigo da Laís Gouveia:

“Há décadas a Globo repete a mesma temática: Por volta do mês de janeiro, lá vem a mulher negra, nua, desfilando na vinheta, ao som da já desgastada melodia “Na tela da TV no meio desse povo”. Dessa vez, a emissora dos Marinho resolveu “inovar” e, pela primeira vez, colocou a Globeleza vestida- a dançarina Erika Moura -, recebendo milhares de comentários nas redes sociais. O que significa essa mudança?

Para a presidenta da União de Negros pela Igualdade (Unegro), Ângela Guimarães, um novo contexto está sendo imposto na sociedade, fruto de uma longa luta travada pelos movimentos sociais e não por uma mudança de mentalidade da emissora. “A modificação reflete a pressão das organizações de feministas e negros, que intensificaram suas críticas à insistente estigmatização e hipersexualização das mulheres negras, reduzidas única e exclusivamente a corpos nus que invadiam os lares brasileiros a qualquer hora do dia e da noite”, explica.

Ângela reitera que o padrão de hipersexualização das mulheres negras estimulado pela Globo, em todos os carnavais, abre precedentes para o abuso e subestimação. “Essa reincidência na forma de nos representar acabava por autorizar a sistemática exploração sobre nossos corpos, nos reduzindo enquanto mulheres negras única e exclusivamente a dimensão sexual. Ignora, portanto, nossas contribuições intelectuais, econômicas, sociais, culturais”, finaliza.

Com ou sem Globeleza, as mulheres negras seguem liderando índices de violência e exploração sexual, assim como também resistindo contra a cultura patriarcal que sobrevive durante os séculos. Parabéns, não para a Rede Globo mas, sim, para todos que lutam contra a objetificação da mulher”. Tem vida inteligente fora da Mídia Comercial. Experimente !

A morte do ministro do STF veio a calhar para uma quadrilha que tem status elite política

No fechamento dessa coluna se confirmou a informação de que o ministro do STF, Teori Zavascki morrera realmente no acidente aéreo próximo a Paraty. Lamentável. Ele que era o relator da Operação Lava Jato, e se mostrava inflexível a dialogar com propostas, por vezes, veladas, por vezes escancaradas, de um pacto, que visa enterrar da citada Operação.

Que pena. Esse acidente veio a calhar para muitos canalhas que seriam engolidos pela goela da Lava Jato se ela continuasse. Agora deve se concretizar o que parlamentares de Esquerda já vinham denunciando há algum tempo. “A Lava Jato já cumpriu o papel de derrubar Dilma, desgastar o PT, desmantelar a engenharia brasileira, enfraquecer a Petrobras, quebrar a nossa economia”.

Claro que ainda não prenderam Lula, a obseção de Moro, o pulha. Não tenho tempo para uma reflexão mais profunda sobre as consequências desse acidente até o fechamento desta coluna.

TRIPA

* O Museu de Arte Moderna de Resende, abre no dia 21 de janeiro a primeira exposição do ano: “Novos Ventos Sobre a Serra – Arte Viva em Resende”, com obras de artistas locais. A Abertura será às 19 horas e a exposição estará aberta ao público de Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, de 23 de janeiro a 3 de março.

* No próximo dia 30, Resende estará ganhando uma das mais prestigiadas agencias de intercambio da America latina. A franquia da agencia que tem mais de 50 anos de experiência no país com 35 lojas e representações pelo mundo, será comandada pela competente amiga Míriam Simioni, no Goiabão. Na inauguração estarão presentes o ator Arthur Vinceprova e o elenco do filme Turbulências. Bom para a cidade. Boa sorte, Míriam.

ANIVERSÁRIOS

Na primeira sexta-feira 13 do ano, mudou de idade o Edison Feliciano. No dia 14 inauguraram idade nova o Cláudio Cotia, o Odilon Faria Neto, o Zé Luiz Gregio, a Izabel Monteiro e o pintor Jorge Vieira. No dia 15, receberam os ‘parabéns’ a minha amiga Nice Pinheiro, a Olivia Frateschi, o Julião Machado e a Tais Rodrigues. No dia 16 o Carlinhos Paiva e o Itamar de Paula ficaram mais experientes. No dia 17 mais três capricornianos bem legais contaram mais um ano de vida: o Ulisses Coli, a Dani Domingues e a Fernanda Simões. No dia 18 outro trio beleza: a Mônica Bühler, o Oscar Nora e o Lecy Nogueira. Nessa quinta, 19, sopraram velinhas: a Vera Sekine, o Tallys Paiva, o professor Edson Henrique e a minha irmã caçula, Aline Moraes. Parabéns e todas as felicidades do mundo a eles.