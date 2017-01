O juiz deixou de analisar os embargos de declaração da defesa do vereador eleito porque considerou que o afastamento do cargo perdeu o objetivo terminada a legislatura que terminou ano passado. E ainda, associou a decisão de revogar o afastamento à BEIRA-RIO. Diz ainda: “(…) Assim sendo, possuindo tais medidas uma força coercitiva muito maior que o simples afastamento do réu do cargo de Vereador, posto que seu descumprimento acarretará na decretação de sua prisão, tenho que o afastamento do cargo perdeu o objetivo inicialmente almejado (…)”. O juiz Hindenburg Kohler Brasil Cabral Pinto da Silva da 2ª Vara Cível de Resende revogou, dia 16/1, a medida cautelar (leia na foto ao lado) de afastamento do vereador eleito Tiago Vieira Martins da Silva, o Tisga (PPS), mas mantém a indisponibilidade de bens de Tisga que é acusado de improbidade administrativa por, segundo denúncia do Ministério Público, fraudar o programa social Aluguel Social no município. Tisga foi afastado de suas funções como vereador em julho de 2016 , mas continuou recebendo sua remuneração. Foi reeleito, diplomado, mas impedido pelo mesmo juiz de tomar posse, o que levou, o suplente, o advogado Rafael Saldanha a requerer na Câmara Municipal sua posse.O juiz deixou de analisar os embargos de declaração da defesa do vereador eleito porque considerou que o afastamento do cargo perdeu o objetivo terminada a legislatura que terminou ano passado. E ainda, associou a decisão de revogar o afastamento à decisão – processo criminal – do desembargador José Muiños Piñeiro Filho, divulgada semana passada pelo. Diz ainda: “(…) Assim sendo, possuindo tais medidas uma força coercitiva muito maior que o simples afastamento do réu do cargo de Vereador, posto que seu descumprimento acarretará na decretação de sua prisão, tenho que o afastamento do cargo perdeu o objetivo inicialmente almejado (…)”.

Em setembro passado, a defesa de Tisga teve negado o pedido de retorno do então vereador afastado no Tribunal de Justiça. E por ocasião da diplomação dos vereadores eleitos, o promotor Bruno Rinaldi Botelho se manifestou sobre o pedido de Tisga para ser diplomado e consequentemente tomar posse alegando direito adquirido. O promotor disse: “Discordamos (…) Na verdade, quem possui direitos a serem salvaguardados é a população resendense, especificamente quanto à tutela da probidade e da moralidade no exercício das funções públicas em questão”.

A Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Rio de Janeiro informou em nota que aguardará a notificação da revogação do afastamento para se pronunciar.