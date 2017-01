Polícia Civil em greve!

Tamanho do texto »

As delegacias da região das Agulhas Negras seguem com investigações e atendimento ao público paralisados. Em assembleia, segunda-feira, dia 16/01, no Rio de Janeiro (foto), a categoria decidiu pela greve. O objetivo é parar as atividades em todas as unidades, incluindo a Delegacia Anti-sequestro e também a Delegacia de Homicídios. A categoria está sem o pagamento do salário de dezembro, sem previsão do pagamento do 13º salário e ainda aguardam créditos de horas extras do segundo semestre do ano passado. Dia 12, os delegados do estado já haviam decidido pela pela paralisação. Os agentes penitenciários também entrarão em greve a partir de quarta, dia 18 e as visitas ficarão suspensas. Uma nova assembleia ficou marcada para avaliar a greve, dia 23.

Foto: jornal O Dia