MP chama atenção para vulnerabilidade do Complexo Penitenciário de Japeri

A coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Execução Penal reuniu-se, nesta segunda-feira, dia 16/1, com autoridades de segurança do Estado do Rio de Janeiro para tratar dos problemas relacionados à área e, em especial, do Complexo Penitenciário de Japeri e de seu entorno, na Baixada Fluminense.

Dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), participaram do encontro a coordenadora do CAO Execução Penal, promotora Andrezza Duarte Cançado; a subcoordenadora, promotora Gabriela Tabet; e a promotora Anna Frota, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Japeri.

Também estiveram presentes à reunião os secretários de Estado de Segurança, Roberto Sá; o de Estado de Administração Penitenciária, coronel ErirRibeiro; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Wolney Dias; e o chefe da Polícia Civil, delegado Carlos Leba.

No encontro, foram expostas as demandas e dificuldades que chegam ao conhecimento das Promotorias de Justiça de Japeri, principalmente por meio dos inspetores de segurança e administração penitenciária e oficiais de Justiça que atuam no município. Também foram tratadas outras preocupações das coordenadoras do CAO Execução Penal.

As promotoras falaram, ainda, das peculiaridades do município de Japeri, que abriga três unidades prisionais, e solicitaram a busca por um maior enfrentamento da situação emergencial de vulnerabilidade da segurança.

A coordenadora do CAO Execução Penal, Andrezza Duarte Cançado, destacou a importância de um estreitamento de ações para o tratamento das questões relacionadas ao sistema prisional fluminense e das repercussões do que ocorre no cárcere em relação à segurança pública como um todo.

Fonte: MPRJ