Movimento de moradores para ônibus na Serrinha em Resende!

No final da tarde de segunda-feira, dia 16, moradores do distrito da Serrinha do Alambari, em Resende impediram a circulação dos ônibus na localidade, em protesto pelo aumento da tarifa, ocorrido na última semana e das más-condições dos carros que fazem o percurso Resende/Serrinha/Resende. A Polícia Militar foi chamada já que pneus dos ônibus foram esvaziados e tráfego interrompido. Os moradores solicitavam que representantes do governo municipal comparecessem no local, mas até o final da tarde ainda não tinham chegado. O BEIRA-RIO entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Resende, que informou não ter ainda dados sobre quem da prefeitura esteve no distrito e que providências serão tomadas. Na Viação Penedo, responsável pelo percurso, não foi possível contato, já que o telefone está ligado a um sinal de fax.

Fotos: Eliel de Assis Queiroz