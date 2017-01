ACUSADOS DE MATAR TIAGO CONTINUAM FORAGIDOS!

A Polícia Civil de Porto Real continua na busca de informações que leve ao pai e filho acusados de assassinar com golpes de foice, Tiago Vieira, 32 anos (na foto). O corpo de Tiago foi encontrado dia 8 de dezembro, em Porto Real, depois de ficar desaparecido desde o final da noite do dia anterior quando foi visto em Quatis entrando no carro com os suspeitos, Alex de Araújo e seu pai, Edvaldo Pereira de Araújo.

— Mataram meu irmão por causa de R 50 temos testemunhas, depoimentos, muito sangue no veiculo nos bancos dianteiros, na maçaneta das portas na direção, na manopla de marcha, já foi periciado pela polícia civil, e o veículo se encontra apreendido, e um dos assassinos deixou o crachá cair no local do crime, já tem o pedido de prisão da delegacia, estamos aguardando a decisão do Juiz, mas já se passaram 35 dias. Os assassinos vão para barzinho. É revoltante, e mais revoltante ver o estado da minha mãe. Só quero Justiça, conta revoltado o irmão Talvani Vieira, que começou a mobilizar amigos para ajudar a Polícia a encontrar os assassinos do irmão.

Na decisão, o juiz da Comarca de Porto Real-Quatis, Gabriel Stagi Hossmann se baseou na investigação policial que teve parecer favorável do Ministério Público para decretar a prisão preventiva de pai e filho. A investigação policial aponta que, “os indiciados tiveram veemente discussão com a vítima, motivada por suposta dívida que Alex teria contraído junto a Tiago, o que foi presenciado por diversas testemunhas. O inquérito policial narra que, encerrada a discussão, Edivaldo e Alex, que são pai e filho, teriam aguardado a vítima do lado de fora do bar onde se encontravam, havendo, inclusive testemunha visual que a vítima teria entrado no veículo de propriedade de Edivaldo, acompanhado pelos dois indiciados. A vítima foi encontrada em um matagal no município de Quatis, brutalmente assassinado, com inúmeros golpes de foice, praticados com extrema violência (…). Insta ressaltar que o crachá de trabalho na empresa Nissan, de propriedade do indiciado Alex foi encontrado ao lado do corpo, fato esse, que aliado à discussão pública que ocorreu entre as partes, gerou o pedido de decretação de prisão temporária de Alex pela autoridade policial, que foi, após ouvido o Ministério Público, indeferido pelo Juízo, por não se encontrarem caracterizados os pressupostos necessários a embasar a decretação da prisão temporária. Com a conclusão das investigações, os graves fatos narrados na representação por prisão preventiva e na denúncia ofertada pelo Ministério Público, indicam elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva recaindo indubitavelmente sobre os denunciados. Todas as informações do presente inquérito policial, bem como os Laudos Técnicos juntados aos autos, apontam os denunciados como autores do gravíssimo delito em questão”.

