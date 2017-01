Cultura e arte em Resende!

Tamanho do texto »

Com entrada franca, no Espaço Z, em Resende, sábado, dia 14, se apresentam atores, cantores e dançarinos do Projeto Social “De Nós Tudo Um Pouco”. O evento começa às 14h e terá como ponto alto, a apresentação do ator e diretor Octávio Mendes, do espetáculo irmã Selma de Terça Insana. A organizadora do evento, Cassia Actis acredita que para alunos e público, a oportunidade de ter um evento na cidade gratuito de cultura funciona como motivação, em especial para os jovens.