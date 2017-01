Prefeitura de Resende divulga liberação mais rápida de alvarás

A Prefeitura de Resende divulgou na sexta-feira, dia 13, que desde o início do ano, a emissão de alvarás está mais rápida; que todos os órgãos da Prefeitura estão trabalhando para dinamizar o processo que antes levava até 40 dias. A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo informou que a medida já possibilitou a aprovação de pedidos de abertura para 19 novas empresas na cidade em pouco mais de dez dias.

“A atual gestão já analisou, entre novos e remanescentes da administração anterior, 48 pedidos de alvará. Entre eles, um processo datado de junho do ano passado, que foi finalizado e liberado nestes primeiros dias de governo. Outro, protocolado no dia 2 de janeiro, foi expedido em tempo recorde: apenas oito dias. Até então, as solicitações levavam, no mínimo, 40 dias para serem respondidas”, diz a nota enviada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

De acordo com o secretário Raphael Gattás, o objetivo da Prefeitura é tirar da informalidade potenciais empresários. A agilidade na emissão dos alvarás, segundo o executivo, é um incentivo a este público, que muitas vezes se mantém irregular em função das dificuldades até então encontradas.

— Além da criação de empregos, a regularização dos negócios é essencial para a geração de renda no município. A oferta de empresas sérias e profissionalizadas também garantem direitos básicos do consumidor, além do bom atendimento que deve ser prestado aos clientes. É uma via de mão dupla, onde todos saem ganhando – explica Raphael Gattás.