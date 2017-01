Os escandinavos na dianteira

E os escandinavos sempre com a mania de saírem na frente. Além de ostentarem a invejável marca de região de melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do planeta, agora vem com mais essa.

Nessa quarta-feira, dia 11, a Noruega se tornou o primeiro país do mundo a trocar progressivamente a rádio em frequência FM por um novo padrão digital: O DAB, sistema de transmissão digital de áudio.

O novo sistema permitirá aumentar o número de emissoras e enriquecer conteúdo a um custo oito vezes menor ao das FM. A Noruega está há anos preparando a transição e o DAB e o FM convivem desde 1995.

Pra se ter uma ideia, 22 estações de rádio em âmbito nacional já transmitem o sinal digital e ainda há espaço para outras 20. Enquanto com a FM o máximo possível era de cinco emissoras nacionais.

A vizinha Dinamarca já segue o exemplo norueguês, além de Suíça, Grã-Bretanha. Mais emissoras, é a possibilidade de contemplar mais amplamente as diversidades regionais, etc.

Uma ferramenta fantástica que vai, na contramão do horrendo monopólio de comunicação do qual somos vítimas em nosso país.

E o Brasil, sil, sil na rabeira

Um exemplo do como é nefasto o monopólio de comunicação no país, foi descrito essa semana em matéria que o jornalista Maurício Stycer.

Stycer publicou em sua coluna na Ilustrada, que o Jornal Nacional gastou dois minutos e meio com matéria sobre o discurso de Meryl Streep na entrega do Globo de Ouro e, apenas 30 segundos para o protesto dos atores do filme “Aquarius” em Cannes.

Escreveu ele: “O protesto da atriz Meryl Streep contra o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cerimônia de entrega do Globo de Ouro, em Los Angeles, ganhou o mundo inteiro nesta segunda-feira (09)”.

“Foi o evento do gênero com maior repercussão internacional desde que, em maio do ano passado, a equipe do filme “Aquarius” fez uma manifestação, em Cannes, contra o presidente Michel Temer”.

“O principal telejornal do país, o “Jornal Nacional”, deu tratamento caprichado em sua edição desta segunda-feira (09) ao assunto. “A 12 dias de tomar posse, o presidente eleito foi criticado pela atriz Meryl Streep”, informou Renata Vasconcellos, chamando a reportagem do correspondente Alan Severiano”.

“Por dois minutos e meio, o jornalista descreveu os acontecimentos, exibiu trechos traduzidos da fala de Streep, explicou o contexto das duras críticas a Trump, mostrou a resposta do presidente eleito e ainda lembrou que a atriz deve voltar a ser vista em público na cerimônia de entrega do Oscar”.

“Em maio de 2016, o “JN” deu tratamento muito diferente ao protesto realizado pela equipe do filme “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, em Cannes, o principal festival de cinema do mundo”.

Naquela ocasião, o diretor, a atriz Sonia Braga e outros membros da equipe passaram pelo tapete vermelho com cartazes dizendo que “houve um golpe no Brasil”.

“William Bonner, na noite de 17 de maio, resumiu o assunto em 30 segundos – cinco vezes menos tempo do que o dedicado ao protesto de Meryl Streep.

Foram exibidas algumas imagens, mas nenhum áudio do protesto. O apresentador informou que a presidente afastada Dilma Rousseff agradeceu o apoio e que o então presidente em exercício Michel Temer não quis se manifestar”.

É o que temos que engolir. A manipulação da notícia. Na matéria que importava mais para o Brasil eles gastaram 30 segundos, na americana, cinco vezes mais.

Será que eles consideram o Trump cinco vezes pior que o Temer, ou queriam apenas na ocasião aliviar a barra do golpista usurpador, minimizando o impacto do protesto dos brasileiros em Cannes ?

Não importa. O que fica valendo que eles dão a noticia do jeito que querem, entortam ou omitem o que bem entendem. E como fazem parte de um oligopólio de comunicação (seis famílias dominam o setor no Brasil) o que chega de informação ao cidadão comum é o que interessa a eles e pronto.

Devemos nos preocupar com Trump enquanto Temer e sua turma vão rapinando o país e entregando nossas riquezas ao grande capital globalizado. Às custas do suor de trabalhadores e aposentados e do futuro natimorto de novas gerações de brasileiros.

TRIPA

* O Centro Cultural Visconde de Mauá, tocando apaixonadamente pela amiga Márcia Patrocínio avisa que a partir de fevereiro haverá práticas regulares de yoga, com “Carol Diaz”. A primeira prática é gratuita. Os interessados podem se inscrever pelo e-mail: yogaparasuasaude@gmail.com

* E ainda falando em Mauá o Centro Cultural Visconde de Mauá e a Pro-Fundação-Mantiqueira ainda matem exposição “Meu Coração é Mantiqueira” – Coletiva de bordados e aquarelas de Nivea Leite. A exposição fica aberta sábados, domingos e feriados, das 10 às 18h, até 12 de março de 2017, abrindo também durante a semana para as visitas guiadas escolares, previamente agendadas (depois das férias). Beleza!!

* Saindo do forno mais um curta do pessoal da HUG Filmes, Edgar Ziler, Marco Esch etc. A novíssima obra é “As ‘Flores de Maria” que conta com a participação de ator global e grande elenco de artistas locais. A trilha musical tem PH Trio, Mary Biolchini e mais gente boa. Vale conferir a página do filme com ficha técnica completa e o trailer.

ANIVERSÁRIOS

