Vereador entra com Mandado de Segurança para anular eleição da Mesa Diretora da Câmara de Resende

O vereador de Resende, Caio Sampaio (Rede), entrou no final da tarde de quarta-feira, dia 11, na 2ª Vara Cível com um Mandado de Segurança pedindo a anulação da eleição da Mesa Diretora que ocorreu no dia 1º de janeiro. O vereador aponta o também vereador, Roque Cerqueira, como promotor de ilegalidade ao presidir a sessão em que era candidato de uma das chapas. Cerqueira foi eleito presidente da Câmara com 10 votos contra seis da chapa de Sampaio. O vereador da Rede conquistou a simpatia da OAB/Resende que entrou com uma representação no Ministério Público pedindo instauração de procedimento administrativo e posterior ação de improbidade administrativa. O BEIRA-RIO solicitou uma nota à Câmara Municipal de Resende, mas ainda não recebeu retorno.