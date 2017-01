Drable anuncia recurso da Saúde

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (PMDB) e o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, anunciaram no final da tarde de terça-feira, dia 10, a liberação de recursos, transferência do Ministério da Saúde, a partir de emendas parlamentares, na ordem de R$ 11 milhões para aquisição de insumos médicos hospitalares, aquisição de equipamento e material permanente para unidades de saúde, Hospital da Mulher, Centro do Idoso, Centro de Especialidade Médica, Hemonúcleo, Laboratório Municipal, reformas das unidades do Programa de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e compra de um angiógrafo (aparelho usado em cirurgias cardíacas). “É o primeiro passo para colocarmos a saúde para funcionar. Os recursos só podem ser usados para este fim e não podem ser destinados para custeio de folha de pagamento”, explicou o prefeito Rodrigo Drable.

De acordo com Sérgio Gomes, uns dos exemplos mais claros de como estes recursos serão fundamentais para o funcionamento da Saúde, é o Laboratório Municipal. “O laboratório reduz muito os custos da saúde e com a volta de seu funcionamento poderemos fazer alguns exames básicos que podem economizar recursos e trazer mais agilidade nos serviços”.

O Centro de Especialidade Médicas (CEM), localizado ao lado da prefeitura de Barra Mansa, também receberá investimentos para compra de equipamentos e material permanente. “Vamos implementar nos consultórios os serviços de cardiologia, neurologia, oftalmologia, otorrino, pequenas cirurgias e outros serviços”, explicou a responsável pela assessoria em Planejamento da Secretaria de Saúde, Isabela Barreto.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra Mansa