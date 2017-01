Vagas para Ensino Médio com inscrições até terça-feira, dia 10/01!

Tamanho do texto »

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) prorrogou as inscrições para escolas de Ensino Médio em tempo integral e vocacionadas ao Empreendedorismo. O prazo, que terminaria nesta segunda-feira (09/01), segue até terça-feira (10/01). No total, 33 unidades da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), sendo 24 CIEPS (Brizolões), estão com vagas abertas. As inscrições devem ser feitas nas próprias escolas.

A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 13 de janeiro de 2017, no Facebook oficial da Secretaria de Estado de Educação (www.facebook.com/seeducRJ) e site da Seeduc, no endereço (www.rj.gov.br/seeduc). Após a divulgação da listagem, os interessados terão de 16 a 17 do mesmo mês para confirmar a matrícula na unidade em que foram selecionados.

CONFIRA AS UNIDADES EM TEMPO INTEGRAL COM VAGAS ABERTAS POR REGIÃO

REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA/SUL

Ciep 310 – Professora Alice Aiex – Barra do Piraí, bairro Parque São Joaquim

Ciep 292 – Professora Jandyra Reis de Oliveira – Barra Mansa, bairro Ano Bom

Ciep 484 – Toninho Marques – Volta Redonda, bairro Belmonte

Ciep 296 – Presidente Benes – Rio Claro, bairro Lídice

Colégio Estadual Antonina Ramos Freire – Resende, bairro Alegria (foto acima)

REGIÃO CENTRO-SUL

Colégio Estadual José Fonseca – Valença, bairro Centro

Colégio Estadual Almirante Rodrigues Silva – Valença, bairro de Fátima

NITERÓI

Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto – Niterói, bairro São Lourenço

SÃO GONÇALO

Colégio Estadual Ministro José de Moura e Silva – São Gonçalo, bairro Rocha

Ciep 240 – Professor Haroldo Teixeira Valladão – São Gonçalo, bairro Almerinda

ITABORAÍ

Ciep 129 – José Maria Nanci – Itaboraí, bairro Venda das Pedras

Ciep 426 – Eduardo Ribeiro de Carvalho – Itaboraí, Quissamã

Ciep 424 – Pedro Amorim – Itaboraí, bairro Visconde de Itaboraí

BAIXADA FLUMINENSE

Ciep 208 – Alceu Amoroso Lima – Duque de Caxias, bairro Jardim Primavera

Ciep 031 – Lírio do Laguna – Duque de Caxias, bairro Laguna e Dourados

Ciep 356 – Augusto Ruschi – Nova Iguaçu, bairro Jardim Paraíso

Ciep 200 – Recanto dos Colibris – Nova Iguaçu, bairro Jardim Boa Esperança

Ciep 317 – Aurélio Buarque de Holanda – Nova Iguaçu, bairro Caioaba

Ciep 324 – Mahatma Gandhi – Nova Iguaçu, bairro Aliança

Ciep 383 – Máximo Gorki – Nova Iguaçu, bairro Marapicu

Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa – Nilópolis, bairro Olinda

Colégio Estadual Joaquim Leitão – Magé, bairro Santo Aleixo

Ciep 329 – Juan Martinho Carrasco – Itaguaí, bairro Brisamar

Ciep 498 – Irmã Dulce – Itaguaí, bairro Chaperó

Ciep 500 – Antônio Botelho – Paracambi, bairro BNH

Colégio Estadual Armando Dias – Japeri, bairro Nova Belém

REGIÃO NORTE

Colégio Estadual Nelson Pereira Rebel – Campos dos Goytacazes, bairro Travessão

Ciep 470 – Celso Martins Cordeiro – São Francisco de Itabapoana, Centro

Ciep 271 – José Bonifácio Tassara – Conceição de Macabu, bairro Garapa

REGIÃO SERRANA

Ciep 137 – Cecília Meireles – Petrópolis, bairro Correas

Ciep 281 – Gabriela Mistral – Petrópolis, bairro Posse

REGIÃO DOS LAGOS

Ciep 258 – Astrogildo Pereira – Saquarema, Bacaxá

Ciep 262 – Curvelina Dias Curvello – São Pedro da Aldeia, bairro Porto do

Fonte: Seeduc