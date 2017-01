Em defesa dos aposentados!

Tamanho do texto »

Uma manifestação durante a manhã no Calçadão de Resende mobilizou professores e reuniu simpatizantes à causa, como a ex-deputada estadual Inês Pandeló. Vários moradores de Resende prestaram sua solidariedade aos professores aposentados e à manifestação.

O primeiro encontro em Resende para organizar este movimento foi no dia 29 de dezembro, no Colégio Estadual Olavo Bilac onde foram tiradas as seguintes diretrizes de enfrentamento ao arrocho que vem sendo imposto pelo governo do estado:

1 – Ação entre amigos no face e no zap, para angariar dinheiro para compra de remédios.

2- Ato de repúdio no calçadão dia 7/1.

3 – Negociação dos empréstimos bancários contraídos pelos aposentados.

4 – Bloqueio da pauta da Alerj até que regularizem o pagamento.

O deputado estadual Glaucio Julianelli (Rede) participou do encontro e se comprometeu a tentar bloquear as pautas na Assembleia até o governo do estado atender as demandas dos aposentados.

Diante das dificuldades de falta de pagamento e/ou atrasos nos salários, o Sepe/Resende organizou uma arrecadação de doações para os aposentados que podem ser feitas à Rua Dr Luiz Barreto, 15, sala 04. Centro.