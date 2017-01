Guarda Municipal de Resende tem novo comandante!

Numa cerimônia de passagem de comando na manhã de sexta-feira, dia 6, assumiu o comando da Guarda Municipal de Resende, o servidor de carreira César Ricardo Aureliano Laurindo e terá como subcomandante, o também servidor Valmir Ribeiro de Azevedo. A cerimônia realizada no Batalhão no bairro Liberdade reuniu a Corporação, familiares, vereadores, o vice-prefeito Geraldo da Cunha e prefeito Diogo Balieiro Diniz. A Guarda Municipal de Resende que completará em fevereiro, 28 anos de existência, e tem cerca de 200 integrantes, é responsável pelo ordenamento do trânsito e na proteção do patrimônio público e ambiental.

Foto: Divulgação