Algamento se repete na Morada da Barra

É só chover um pouco mais que na rua 15 do bairro Morada da Barra, em Resende, moradores dos condomínios ficam ilhados. No início da noite desta sexta-feira, dia 06, não foi diferente: a água invadiu os blocos 1 e 2 e deixou as famílias dos apartamentos térreos nas escadas. Moradores entraram em contato com o BEIRA-RIO para relatar o alagamento que vem se acumulando há pelo menos dois anos. A Defesa Civil do município informou às 19h50 que estava aguardando um engenheiro e assistente social para seguir para o local.