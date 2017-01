Água mais cara e passagem a R$ 3,80

Desde o dia 1º de janeiro que a tarifa da água em Resende está 4,14% mais cara. O aumento foi autorizado pelo ex-prefeito José Rechuan Junior que assinou o decreto nº 9784 de 16/12/2016. A cobrança do reajuste virá na conta de fevereiro.

A tarifa do transporte público que passou para R$ 3,80 também por decreto assinado pelo ex-prefeito em Rechuan é a expectativa da população de uma redução para minimizar as despesas de 2017. Em manifestação, em novembro, logo após a aprovação do aumento do Conselho Municipal de Trânsito, o prefeito Diogo Balieiro afirmou que tomaria todas as providências para revogar o que considerou “absurdo”. O BEIRA-RIO solicitou nota à Assessoria de Comunicação da Prefeitura sobre as possíveis ações do prefeito para revogar o aumento da tarifa, mas não obteve retorno.

SERVIDORES DA SAÚDE E EDUCAÇÃO RECEBEM SALÁRIOS!

A decisão do ex-prefeito Rechuan de deixar de pagar os servidores das áreas da Saúde e Educação acabou criando o primeiro desgaste do governo Balieiro Diniz, uma vez que as portarias deliberando ordenadores de despesa, assim como designações dos servidores responsáveis por movimentações bancárias só foram assinadas na quarta-feira, dia 04. Em nota enviada à imprensa a Assessoria do prefeito informou que os servidores da Saúde teriam seus pagamentos depositados na quinta-feira, dia 05, e os da Educação, na sexta, dia 06. “O esforço foi concentrado na quitação desta dívida com os trabalhadores de saúde e da educação. Além do compromisso em remunerar os servidores pelos trabalhos prestados, o pagamento é vital para a manutenção do funcionamento das instituições de atendimento e de serviços básicos para a população”, disse o prefeito.