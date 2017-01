MP tem novo procurador

Foi nomeado, no Diário Oficial de terça-feira, dia 03/01, o procurador de Justiça Eduardo Gussem, 52, para o cargo de procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro no biênio 2017/2019. A posse será no próximo dia 16. O atual procurador-geral de Justiça, Marfan Vieira, encaminhou ao governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, a lista tríplice composta em eleição pelos procuradores Eduardo Gussem, Claudio Henrique da Cruz Viana e Antônio José Campos Moreira. Gussem tem mais de 23 anos de atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)

Gussem obteve 438 votos, sendo o candidato mais votado com 41,51% do total. O novo procurador-geral de Justiça tomará posse em sessão solene do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça no dia 16 de janeiro de 2017, às 10h30.

Fonte: Assessoria de Comunicação do MPRJ

Foto: Divulgação