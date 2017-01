CDL/Rio prevê prejuízo de R$ 7 bilhões com feriados!

Com o excesso de feriados em 2017 (nove nacionais, três estaduais, dois municipais e dois pontos facultativos – Cinzas e Corpus Cristi) dos quais 12 em dias úteis com possibilidade de prolongamento – o chamado “enforcamento” – o comércio varejista da Cidade do Rio de Janeiro pode perder R$ 7,5 bilhões em receitas de vendas no ano. Cada dia parado representa uma perda média de cerca de R$ 405 milhões. Ao longo do ano o comércio terá 29 dias de movimento prejudicado e novembro será o mês com mais feriados: Finados, Proclamação da República e da Consciência Negra. A estimativa é do Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro, com base nos dados do IBGE e corrigida para 2017.

— Não há dúvida que este excessivo número de dias parados prejudicará o comércio. São quase 30 dias (um mês) de vendas depreciadas. E não são apenas os empresários lojistas que perdem com isso. Perdem o governo que deixa de arrecadar impostos; os comerciários que deixarão de vender e também o próprio consumidor que não pode comprar. No caso dos comerciários, estimativa do Centro de Estudos do CDLRio mostra que eles podem perder até um salário no ano, um verdadeiro 14º jogado fora. Não somos contra os feriados em datas comemorativas – e até mesmo, quando possível, o adiamento deles. Mas somos a favor de que a sociedade civil organizada, empresários, líderes de classe e autoridades se sentem à mesa para discutir outras soluções que evitem tamanho desperdício”, diz o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, mesmo considerando que nos feriados, hotelaria, bares e restaurantes e serviços ligados ao turismo e alguns shoppings centers, devido a maior presença de turistas, são menos prejudicados.

