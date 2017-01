Prefeito Balieiro Diniz anuncia Secretariado

O prefeito de Resende Diogo Balieiro Diniz dá posse ao Secretariado do governo na segunda-feira, dia 2, às 19h, na Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, às 19h e deve falar sobre a Reforma Administrativa que está promovendo com a redução do número de Secretarias e Superintendências. “Nossas primeiras ações serão concentradas, sobretudo, no atendimento à saúde pública. Estamos empenhados em reabrir com máxima urgência os postos de saúde fechados recentemente em diversos bairros”, declarou o prefeito em nota enviada pela Assessoria de Comunicação. E afirmou que o governo “será pautado no profissionalismo de nossos colaboradores, na transparência e na atenção às pessoas”.

Os nomes confirmados para o novo governo até agora são:

Alberto Werneck de Figueiredo – Secretário de Agricultura.

Alexandre Sergio Alves Vieira – Secretário de Saúde.

Carlos Augusto Andrade Andrade Marques – Secretário de Obras.

Eduarda Rios Miranda – Secretária de Assistência Social.

Elio Rodrigues da Silva Junior – Secretário de Governo.

Jorge Alberto Moisés de Menezes – Secretário de Esporte, Cultura e Eventos.

Paulo Gustavo Pereira Bastos – Secretário de Planejamento.

Paulo Roberto Russo – Secretário de Fazenda.

Peter Lemos Barcelos – Secretário de Comunicação.

Raphael Gattás Bara de Almeida – Secretário de Indústria, Comércio, Tecnologia e Turismo.

Rosa Diniz Frech de Almeida – Secretária de Educação.

Thiago Ribeiro Martins – Secretário de Administração.