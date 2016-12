Vereador Roque pode ser o novo presidente da Câmara de Resende!

Na tarde desta sexta-feira, dia 30/12, foi registrada pela segunda vez, a chapa com a assinatura de 10 vereadores que apoiam o vereador Roque Cerqueira (PDT) para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Resende, biênio 2017/2018 . O vereador vem se articulando desde o mês de novembro quando fez um registro na Secretaria da Câmara, mas como os vereadores nem haviam sido diplomados, a Procuradoria da Câmara não reconheceu o registro. Na ocasião, o vereador contava com 11 vereadores eleitos apoiando sua chapa. Mas no decorrer das duas últimas semanas, o vereador eleitor Caio Sampaio (Rede) retirou o apoio. No lugar, de Sampaio, Roque conquistou o voto do pastor Sérgio Lima (PRB), mas deverá ter 10 votos, isso porque o vereador Tisga Vieira (PSB) não deverá tomar posse e, portanto, não votará em Roque. O vereador Tisga foi reeleito, mas está afastado pela Justiça acusado de fraudar programa social do governo e também é investigado por grilagem de terra.

Em entrevista ao BEIRA-RIO, o vereador Roque ironiza o fato da vereadora-presidente Soraia Baleiro (PSB) querer tentar se reeleger: “Ela é conhecida como Dalila. Lá atrás já voltou atrás no compromisso que tinha assumido com o Bira (vereador afastado Bira Ritton, PP) e depois votou no Pedra (vereador Luiz Fernando de Oliveira Pedra, PDT). Ela não cumpre o que fala”, diz o vereador. Perguntado sobre os comentários nas duas últimas semanas de “compra de votos”, o vereador volta a ironizar.

jornal BEIRA-RIO – Corre nas redes sociais que o senhor estaria comprando o apoio dos vereadores por R$ 30 mil para cada um. Isso é verdade?

Vereador Roque Cerqueira – Se isso é verdade, o Caio que saiu do grupo vai ter que devolver os R$ 30 mil (rir). O que ofereço é compromisso com a seriedade, transparência. Eu gosto de política, não preciso dela.

JBR – O senhor sabe que num momento como este aparecem muitas denúncias. Chegou à nossa redação que o senhor se beneficiou da empreiteira que faz obra na Apmir para reformar seu apartamento.

RC – Isso é muita maldade. A Apmir tem reconhecimento no Brasil todo e ganhou da Man Latin a obra. Eles que gerenciam tudo. No meu apartamento foi feita uma pintura e tudo pago por mim.

JBR – Se o senhor for eleito presidente quais serão suas primeiras ações.

RC – Terminar o que falta para usarmos o novo prédio da Câmara. Na verdade, precisa de uma reforma, infelizmente muita coisa se estragou. Em 98 fiz a obra na Câmara, onde funciona o plenário e agora vou ajustar o que for preciso e em fevereiro já estaremos trabalhando no novo prédio.

JBR – Vereador o senhor para conquistar o voto do vereador Tisga está pagando advogado para ele e conseguiu que ele fosse diplomado?

RC – Não por isso. O vereador é um companheiro parlamentar. Precisou de ajuda e se posso ajudar, ajudo. Agora se ele puder votar e votar em mim, claro que quero o voto dele.

JBR – O senhor foi relator da comissão de ética sobre os três vereadores afastados acusados de fraude em licitações na Câmara, porque não teve um relatório conclusivo?

RC – Meu relatório aponta o envolvimento dos vereadores, mas a Mesa considerou inconclusivo. Está com jurídico. Agora, não vale mais nada. Acabou o mandato deles.

JBR – O senhor convidou para compor a Mesa Diretora, o vereador eleito Hick Sene (PSD) que responde à Justiça por furto. O senhor não acredita em constrangimento para os trabalhos legislativos?

RC – Não. A Mesa será dirigida por mim. O ordenador de despesa serei eu e sou um cara fiscalizador. Ele foi diplomado, então ele está apto a ser um parlamentar. Agora, importante destacar que nesses 68 anos de vida e boa parte vida pública não tem processos e não vai ser agora que vou me envolver com qualquer coisa errada.

JBR – Como o senhor acredita que serão os trabalhos legislativos?

RC – Houve uma renovação grande na Câmara. É bem verdade que alguns estão pensando que ser vereador é executar. Acreditam que podem mandar fazer obra, ainda não perceberam que há limites. Até acho interessante a linha de ação deles, mas o Legislativo é diferente.

JBR – O senhor acredita que a Câmara terá um bom relacionamento com o prefeito eleito Diogo Balieiro?

RC – As expectativas são muito boas. Quero acreditar que teremos uma bela administração. Ele está bem intencionado.

A posse do prefeito e vereadores eleitos será dia 1º, às 17h no auditório do Instituto Salesiano. Na ocasião, será escolhida a nova Mesa Diretora. Até o momento só tem inscrita a chapa liderada pelo vereador Roque Cerqueira e com ele, os vereadores Joaquim Romério (PMDB), Silvio da Fonseca, Tivo (PP) e Hick Sene, mas o prazo para inscrição é de até 24 horas antes da posse. O suplente do vereador Tisga deverá ser convocado na próxima semana: será o advogado Rafael Saldanha (PPS).

Fotos: Arquivo e redes sociais.