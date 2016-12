Sonhar não custa nada: feliz 2017

O ano de 2016 está nos estertores. Foi daqueles anos de encher as medidas, como ressaltei na semana passada. Muita coisa rolou. Coisas boas e ruins.

Com a crise econômica, agora, devidamente instalada no solo pátrio, acredito que o ano tenha sido ruim para a maioria dos brasileiros.

Na madrugada deste sábado para domingo estaremos mais uma vez vivendo momentos, que acreditamos, sejam a base da semeadura para um ano mais feliz.

Estaremos abraçando parentes e amigos, e até desconhecidos, para desejar que o ‘ano novo’ entrante seja literalmente um Ano Bom.

A passagem de ano tem um simbolismo mais abrangente que o Natal, a princípio uma data ligada às tradições cristãs, com uma resvalada para o comercial.

Como nem todos são católicos, ou cristãos no país, muitos não ligam para o Natal religioso. Mas na passagem de ano é praticamente impossível que alguém não deseje a alguém um feliz ano novo.

E isso seja lá de que religião for, torcedor de que time for, não tem jeito, a maioria habituou-se a desejar um ano melhor ao semelhante.

E isso cria uma forte corrente, num mesmo momento todos desejando bem a alguém (salvo alguns fusos horários diferentes ou regiões que não adotaram o horário de verão).

Então, mesmo que as perspectivas para 2017 sejam cada vez mais TEMERárias, renovemos as esperanças em que alguma magia exista, que algum mistério esteja acima dos poderes e dos homens, e que assim possamos mover, com nossa força e fé, as coisas ruins para um canto de modo que as virtudes desfilem mais a vontade durante o ano que chega.

Sonhar e acreditar não custam nada.

Feliz 2017 aos leitores e familiares.

Feliz 2017 ao Brasil!!

Feliz 2017 Resende!!

